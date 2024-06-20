Лучшего нет ни в Украине, ни за границей: военный рассказал о восстановлении в реабилитационном центре Днепра

Сверхсовременный городской реабилитационный центр Днепра продолжает оказывать всестороннюю помощь нашим военным. Уже не первый курс реабилитации проходит 49-летний Андрей. Его военный путь начался еще в 2014 году. Человек пошел добровольцем в полк "Днепр-1". Выполнял боевые задания в Иловайске. Во время одного из боев получил обломочное ранение позвоночника.

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Об истории военного Андрея, который лечится в реабилитационном центре Днепра, рассказали в Днепровском городском совете.

Андрей перенес шесть сделок. Первую сделали в Днепре, во время которой врачи получили большой кусок. Еще пять было уже в Литве.

"Когда произошло полномасштабное вторжение России в Украину, мы с ветеранами "Днепр-1" собрались снова и пошли в ряды Национальной гвардии. Все бои проходили в Донецком направлении в очень горячих точках. На одной из последних задач я взорвался на мине. Мне оторвало часть стопы, осталось только пятое", – поделился Андрей.

Такое ранение, как у Андрея, было у многих его собратьев. Он видел, как они до сих пор не могут ходить. После консультации с травматологом защитник решился удалить стопу. В феврале 2023 попал на первую реабилитацию к мощному хабу Днепра, чтобы подготовиться к протезированию. И уже через три месяца получил протез.

"Этот реабилитационный центр – самый лучший, который есть в Днепре и среди тех, где я был. Потому что я ездил в разные центры (Литва, Болгария, Словакия), но лучшего реабилитационного центра, чем здесь, в Днепре, нет нигде. Потому что год назад я заехал сюда на колесном кресле, а сейчас уже имею протез, хожу. Здесь очень дружеская и семейная атмосфера", – рассказал Андрей.

Сейчас военный вместе с ассистентом физического терапевта Никитой не только проходит курс реабилитации — Андрея готовят к соревнованиям по настольному теннису. Муж месяц назад участвовал в "Играх Непокоренных", где завоевал 4 место.

"Пациент попал с ампутацией, а также болью в концовке. Ведь из-за ранения, которое он получил в 2014 году, ему с поясницы отдавалась боль в правую концовку. Сейчас мы видим хороший результат, ведь уменьшилась боль и увеличился функционал. Пациент очень мотивирован, он выполняет все задачи, у него увеличилась сила, и он уже полностью самостоятелен и почти не чувствует боли. А еще он классно играет в настольный теннис, будем стараться подтянуть его в этом виде спорта", — рассказал ассистент физического терапевта Никита.

Андрей очень хотел вернуться назад к собратьям, но из-за изменений в законодательстве этого сделать не может. Сейчас думает чем заниматься дальше.

"Мне предложили работу, связанную с разработкой дронов, а также завучем в техникуме, но я что-то пока не готов работать с детьми. Поэтому буду искать работу, которая будет полезна нашим Силам обороны", – добавил Андрей.