Лифты будут работать даже во время отключений электроэнергии: в Днепре многоэтажные дома оснащают резервным питанием

Днепр продолжает готовить многоэтажные дома к возможным отключениям электроэнергии в осенне-зимний период. Благодаря изменениям в городской программе софинансирования, принятым весной 2026 года, ОСМД и ЖСК получили возможность устанавливать комплексы резервного питания: 90% стоимости покрывает городской бюджет, еще 10% – жильцы.

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Одним из домов, где уже реализовали проект, стало ОСМД на проспекте Героев, 43. Здесь установили инвертор мощностью 30 кВт, литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 35 кВт·ч, 20 кВт солнечных панелей и резервный дизельный генератор. Комплекс обеспечивает работу пассажирского лифта, освещение подъезда и лестничных клеток, а также домофонной системы даже во время отключений электроэнергии.

"Для нашего дома это очень важно. Здесь много пожилых людей, а подниматься пешком на 16-й этаж непросто даже молодым. Люди давно ждали возможности пользоваться лифтом во время отключений света, поэтому новость восприняли очень положительно. Оборудование установили около месяца назад. Делать окончательные выводы об экономии пока рано, но ожидаем, что потребление электроэнергии сократится примерно на 30%", – рассказал председатель ОСМД "Проспект Героев, 43" Олег Оздоев.

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По его словам, доля софинансирования со стороны ОСМД составила около 140 тысяч гривен. Средства были накоплены за счет бюджета объединения, сформированного из взносов жильцов.

"Мы готовим город к возможным сложностям в ходе отопительного сезона. Приоритет отдается высотным домам, прежде всего с собственными насосными станциями, индивидуальными тепловыми пунктами или котельными. Установленный комплекс позволяет обеспечить бесперебойную работу критически важных систем дома в течение нескольких суток даже в случае длительного отключения электроэнергии", – отметил начальник управления по организационным вопросам департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Владислав Макарец.

На данный момент в Днепре уже установлено 14 таких комплексов резервного питания в разных районах города. До конца лета планируется установить еще около 20. Прием заявок от ОСМД и ЖСК продолжается.

Для участия в программе необходимо принять соответствующее решение в ОСМД или ЖСК и подать заявку по адресу: улица Воскресенская, 21-А. После этого дом включают в очередь. В первую очередь комплексы устанавливают в самых высоких многоэтажках и домах с критически важным инженерным оборудованием.