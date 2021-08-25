Корбан подарил свою яхту детской флотилии Днепра

На баланс учебного заведения "Городской дворец детей и юношества" Днепровского городского совета планируется передать 38-метровый пассажирский теплоход "Аталанта". Это судно было указано в декларации политика и бизнесмена Геннадия Корбана.

Об этом сказано в проекте решения горсовета Днепра, пишет dnipro.depo.ua. Так, глава общественного совета при горсовете подарит флотилии юных моряков и речников собственный теплоход.

Это судно относится к классу мега-яхт. Длина корпуса яхты составляет 38 метров.

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В копии проекта, которую опубликовало издание, сказано, что руководствуясь Законом "О местном самоуправлении в Украине" для активизации деятельности кружков юных моряков и учитывая ходатайство Корбана горсовет решил "дать согласие на бесплатное принятие в коммунальную собственность территориальной общины города Днепра судно типа пассажирский теплоход "Аталанта" от Корбана Г.О. согласно приложению, путем заключения договора дарения".

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Корбан поздравил украинцев с Днем Независимости и пожелал никогда не сдаваться. Политик опубликовал видео с приветствием на своей странице в соцсети.