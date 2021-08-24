Геннадий Корбан поздравил соотечественников с Днем Независимости Украины

Геннадий Корбан поздравил украинцев с Днем Независимости и пожелал никогда не сдаваться. Политик опубликовал видео с поздравлением на своей странице в Facebook.

"30 лет Независимости нашей страны – это действительно круглая дата. Все больше и чаще мы понимаем, что независимость, это такая штука, за которую нужно бороться и никогда нельзя сдаваться", – сказал Корбан.

Геннадий Корбан процитировал Махатму Ганди: "Вспоминается фраза Ганди, который говорил: "Сначала они нас не замечают, потом они над нами смеются, потом они борются с нами, а потом мы побеждаем". Я хотел бы пожелать нашей стране, чтобы мы победили в войне с Россией, которая продолжается. И чтобы мы повзрослели и обрели настоящую независимость.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Днепра Борис Филатов поздравил украинцев с Днем Независимости, опубликовав пост в Фейсбуке. Хотя пост является копией записи 2015-го года, сам мэр признался: "Лучше этого текста ничего в этот День я так и не написал".