'Конвертировать ненависть в помощь Силам Обороны': Филатов посетил бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады в Донецкой области и привез им технику от днепрян

Днепр продолжает системно снабжать украинских защитников на фронте техникой и машинами. 13 июня мэр Днепра Борис Филатов лично доставил бойцам Третьей отдельной штурмовой бригады, ныне находящейся в Донецкой области, очередную партию оборудования, необходимого для отпора врага.

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"Несомненно, вы помните, что после каждого обстрела мирных городов государством-террористом, я не забываю повторять, что мы не имеем права эмоционально выгорать и обязаны конвертировать нашу ненависть в помощь Силам Обороны", – сказал мэр Днепра.

Филатов также добавил, что настроение у защитников боевое, а месть за циничный обстрел оккупантами жилого дома в Кривом Роге не заставит себя ждать.

Среди техники, которую получили бойцы, ряд пикапов, "скорых", грузовиков, а также десяток дронов, тепловизоров и других приборов, которые специалисты горсовета использовали для модернизации некоторых орудий.