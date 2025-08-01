Кондиционеры в троллейбусах и автобусах: как Днепр заботится о пассажирах и водителях

В Днепре обеспечивают комфортные условия передвижения для пользователей общественного транспорта. Более половины троллейбусного парка города (52%) оснащены системами кондиционирования воздуха в пассажирских салонах и кабинах водителей.

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По данным главного инженера депо № 2 КП "Днепровский электротранспорт" Владимира Григорака, из 74 троллейбусов депо 47 единиц нового типа оборудованы кондиционерами. Общее количество троллейбусов с системой охлаждения в городе составляет 96 единиц, что превышает половину от общего подвижного состава. Перед летним сезоном проводится полное техническое обслуживание: замена фильтров, очистка систем, еженедельные техосмотры с проверкой кондиционирования.

Управление системами охлаждения осуществляют водители транспортных средств. Опытный водитель Елена Сагайдакова, которая работает на троллейбусах более 30 лет, сообщает, что кондиционеры для пассажиров включают при температуре воздуха выше 20 градусов.

Система кондиционирования функционирует в 110 кабинах трамваев. Установка охлаждающих систем в салонах имеющегося трамвайного парка технически невозможно. Однако в конце 2025 года город получит новые низкопольные трамваи с кондиционированием салонов.

Городские автобусы также оснащены системами климат-контроля. Подготовка к летнему сезону начинается в апреле с тщательной проверкой всего транспорта. По информации директора автотранспортного предприятия Михаила Клокуна, система кондиционирования в автобусах активируется автоматически при температуре более 22 градусов благодаря специальным датчикам в салоне и снаружи. Водители не могут влиять на этот процесс.

С начала летнего сезона на предприятии заменили около 100 вентиляторов и 12 управляющих блоков. На обслуживание систем кондиционирования 40 автобусов за три месяца потрачено более 500 тысяч гривен. Чаще всего выходят из строя вентиляторы из-за постоянного перегрева.

Для удобства пассажиров в мобильном приложении "D-Transport" доступна функция отслеживания транспорта с кондиционерами с помощью фильтра "Снежинка", который показывает движение соответствующих маршрутов в режиме реального времени.