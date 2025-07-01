'Когда убьют, тогда приходите' – Филатов раскритиковал МВД за молчание о подготовке покушения на него

Мэр Днепра Борис Филатов резко раскритиковал Министерство внутренних дел за бездействие в деле об организации покушений на украинских политиков и публичных деятелей. Филатова возмутило, что правоохранители не предупредили об угрозе его жизни.

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Об этом городской голова Днепра сделал публичное заявление на своей странице в Facebook.

Мэр прокомментировал скандальную ситуацию вокруг дела в отношении подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, который, по словам прокурора, якобы планировал убийство не только языковеда, но и также Сергея Стерненко, Геннадия Корбана, самого Бориса Филатова и ряда других известных лиц.

Филатов выразил возмущение из-за того, что об угрозе его жизни он узнал не от правоохранительных органов, а из медиа, которые цитировали слова прокурора в суде.

На обращение Филатова по этому поводу в МВД, в министерстве публично заявили, что не видят оснований считать, что ему угрожала опасность, назвав ситуацию "политическими спекуляциями".

"Этим следственный орган официально опроверг позицию государственного обвинения и дискредитировал процесс в суде", – подчеркнул мэр Днепра.

Он обвинил МВД в отсутствии нравственности.

"Когда убьют, тогда приходите", — такими словами раскритиковал Филатов работу МВД.

Также мэр вспомнил убийство его соратника, главы Левобережной администрации Юрия Федько. Он напомнил, что тогда правоохранители обещали "найти и наказать" виновных.

"Это преступление с выразительным российским следом до сих пор не раскрыто", – подчеркнул Филатов.

В завершение мэр Днепра сообщил, что в дальнейшем будет действовать в юридической плоскости.

"В общем разговор с вами в публичной плоскости завершен, дальше он будет уже чисто юридическим", – пообещал Филатов.