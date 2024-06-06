Каждый день делают невозможное: в Днепре работает сверхсовременный реабилитационный центр

Александру 33 года, он военнослужащий ВСУ. По специальности инженер-программист, но переучился на парамедика. Учился и стажировался в Эстонии, Финляндии и Польше, где работал до начала полномасштабного вторжения РФ. В июне 2022 года вернулся в Украину и присоединился к международной медицинской миссии – эвакуировал раненых военных и гражданских из Донбасса. С осени 2023-го работал санинструктором в ВСУ. В апреле этого года на Херсонском направлении во время танковых обстрелов неудачно прыгнул в укрытие и сломал ногу. В настоящее время проходит лечение в реабилитационном центре Днепра.

"Я ни разу не пожалел о перепрофилировании. Мне кажется, помощь людям, тем более своим людям сейчас более важным занятием. Наверное, труднее всего, когда эвакуируешь, понимать, что ты в определенных случаях ничего не можешь сделать. Однажды мы эвакуировали 12-летнюю девочку с ранениями, несовместимыми с жизнью.

Это фактически была эвакуация, чтобы родные могли попрощаться с ребенком достойно тыла. Я хочу поскорее встать на ноги и вернуться к ребятам. Моему физиотерапевту даже приходится меня останавливать, чтобы я так не торопился на занятиях. Но могу сказать, что прогрессом я доволен, очень профессиональные люди здесь работают", – рассказал Александр.

"Военный страдал из-за ограничения амплитуды движения. Не мог опираться на ногу", – вспоминает физический терапевт пациента.

"Раньше он передвигался исключительно с костылями. Сейчас их использует только на улице, в помещении обходится без вспомогательных средств. На выходных мы гуляли по набережной около двух часов, я проводил ему экскурсию, и он это хорошо выдержал. Парень очень мотивирован, у меня нет сомнений, что он полностью восстановится. Но, конечно, для этого нужно время, по моим оценкам, не менее двух месяцев. Ежедневно у Александра 2 тренировки. Первое направлено на увеличение силы и амплитуды, второе – это занятие на дорожке, игра в футбол, прогулка в магазин. Более такие практичные вещи", – говорит Александр, физический терапевт.

В Днепре в реабилитационном центре с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда. Она состоит из врачей физической реабилитации, физических терапевтов, эрготерапевтов, логопедов и психологов. Для каждого больного разрабатывается индивидуальная программа лечения с учетом особенностей пациента.