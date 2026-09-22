Канадский ветеран совершил велопутешествие в Днепр, чтобы собрать средства на протезирование военных

Канадский ветеран Джейкоб Кепка, передвигающийся на велосипеде с одним протезом, добрался до Днепра после поездки по украинским городам. Он преодолевает сотни километров, чтобы поддержать украинских ветеранов, привлечь внимание к последствиям войны и собрать средства на протезирование военных.

Видео дня

Джейкоб Кепка рассказал, что у него три основные цели этой поездки. Прежде всего, он хочет вдохновить ветеранов и гражданских украинцев, живущих с инвалидностью, и показать, что жизнь может продолжаться после пережитого.

Второй целью ветеран называет желание дать надежду украинцам и показать, что людям в мире по-прежнему небезразлична Украина. Он подчеркнул, что готов преодолевать украинские города на одном протезе, демонстрируя свою поддержку, уважение и любовь к стране.

Главные истории дня

Третьей целью Кепка называет рассказ о последствиях войны и ее цене после возвращения домой. По его словам, он хочет привлечь внимание не только канадцев, но и людей из других стран, не вовлеченных в войну, и призвать их и в дальнейшем оказывать давление на своих политиков, чтобы те поддерживали Украину и предоставляли ей всё необходимое для защиты, возвращения утраченных территорий и победы.

Директор БФ "Международный благотворительный фонд "7-й корпус ДШВ" Виктор Кучинский поблагодарил Джейкоба за его инициативу, поездку по Украине и сбор средств на протезирование военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Он также отметил, что важно чувствовать поддержку украинцев со стороны канадского общества.

В Днепре Джейкоб посетил центр для ветеранов, где встретился с ветеранами и обсудил вопросы ветеранской политики, опыт людей с ампутациями, войну и общие ценности. Также он планирует посетить ветеранов в реабилитационных центрах, протезных предприятиях и городских музеях.

Директор департамента ветеранской политики Днепровского городского совета Антон Малый отметил, что приезд Джейкоба является важным событием для ветеранского сообщества Днепра. По его словам, пример канадского ветерана может вдохновить военных, получивших тяжелые ранения и проходящих длительный путь восстановления и возвращения к гражданской жизни.