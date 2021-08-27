Как в Днепре будет проходить самый масштабный медицинский проект 'Врачи объединяются для помощи детям'

В Днепре с 12 по 18 сентября будет находиться команда ведущих американских ожоговых хирургов. Это специалисты международного проекта "Doctors Collaborating to Help Children" ("Врачи объединяются для помощи детям") во главе с профессором Гарвардской медицинской школы и врачом клиники "Massachusetts General Hospital" Геннадием Фузайловым. Американские врачи бесплатно в Днепропетровской областной детской клинической больнице будут проводить сложнейшие операции детям с нарушением функций верхних или нижних конечностей (контрактуры или послеожоговые рубцы).

"Наша готовность к приезду американских коллег почти 100-процентная. Мы подготовили целый этаж в больнице, чтобы разместить там пациентов, которых прооперируют по указанной программе. Среди прочего это и палаты, специальное оборудование, наркозные станции. Составили соответствующие списки медицинского персонала, который будет задействован в проектах, закупили дополнительные лекарства, расходные материалы. Операции, лечение – все бесплатно. А также при необходимости и дальнейшая реабилитация в стенах нашего лечебного учреждения. Сотрудничать с ведущими американским врачами – бесценный опыт. Гордимся тем, что наша больница и город Днепр станет центром медицинского опыта", – подчеркнул генеральный директор областной детской клинической больницы Алексей Власов.

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Во время визита в Днепр американские ожоговые хирурги планируют прооперировать до 35 украинских детей. На сегодня уже отобрано тридцать. В целом на лечение по этому проекту зарегистрировалось уже более 100 детей. Для проведения операций американскими врачами избирались те, которые требуют скорейшего хирургического вмешательства, чтобы потом такие операции выполняли и украинские специалисты.

"Прежде всего выбираем тех пациентов, кому операция улучшит функции, а не эстетическую сторону. В целом благодарны руководству города, команде мэра Бориса Филатова, областной детской больнице за такую слаженную подготовку к нашему визиту. Административная часть этого проекта очень важна, и в Днепре приложили максимум усилий, чтобы весь механизм сработал. Удивлен откликом, энтузиазмом, как в городе взялись за воплощение проекта", – подчеркнул Геннадий Фузайлов.

Со своей стороны заместительница директора департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Юлия Виклиенко отметила: "В рамках визита американских специалистов в Днепр с 13 сентября и в течение месяца в городе будет проводиться информационная кампания по предотвращению и первой помощи при ожогах у детей. Так, в школах, лечебных учреждениях будут размещены соответствующие плакаты. Семейные врачи, учителя будут проводить разъяснительные беседы с родителями. Также в общественных местах (парках, детских площадках) будут распространяться информационные флаеры. Ведь всегда лучше сделать все возможное, чтобы предотвратить, чем потом лечить последствия".

В то же время начальница отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям департамента здравоохранения облгосадминистрации Наталья Шмалько добавила: "Ожоговая служба в областной детской больнице – одна из самых мощных. Здесь лечатся маленькие пациенты со всей Днепропетровщины. В рамках визита американских врачей будут конференции, на которые будем приглашать присоединиться и врачей из области, чтобы перенять такой ценный опыт американских коллег".

Еще продолжается регистрация на прохождение лечения по проекту "Врачи объединяются для помощи детям". Координатор – Мирослава Децик: +38 (067) 314 52 21. Геннадий Фузайлов: gfuzavlov@vahoo.com, + 1-508-561-4720.