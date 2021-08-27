Как в Днепре будет проходить самый масштабный медицинский проект "Врачи объединяются для помощи детям"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Днепр
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Как в Днепре будет проходить самый масштабный медицинский проект 'Врачи объединяются для помощи детям'

В Днепре с 12 по 18 сентября будет находиться команда ведущих американских ожоговых хирургов. Это специалисты международного проекта "Doctors Collaborating to Help Children" ("Врачи объединяются для помощи детям") во главе с профессором Гарвардской медицинской школы и врачом клиники "Massachusetts General Hospital" Геннадием Фузайловым. Американские врачи бесплатно в Днепропетровской областной детской клинической больнице будут проводить сложнейшие операции детям с нарушением функций верхних или нижних конечностей (контрактуры или послеожоговые рубцы).

Как в Днепре будет проходить самый масштабный медицинский проект "Врачи объединяются для помощи детям"

"Наша готовность к приезду американских коллег почти 100-процентная. Мы подготовили целый этаж в больнице, чтобы разместить там пациентов, которых прооперируют по указанной программе. Среди прочего это и палаты, специальное оборудование, наркозные станции. Составили соответствующие списки медицинского персонала, который будет задействован в проектах, закупили дополнительные лекарства, расходные материалы. Операции, лечение – все бесплатно. А также при необходимости и дальнейшая реабилитация в стенах нашего лечебного учреждения. Сотрудничать с ведущими американским врачами – бесценный опыт. Гордимся тем, что наша больница и город Днепр станет центром медицинского опыта", – подчеркнул генеральный директор областной детской клинической больницы Алексей Власов.

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Генеральный директор областной детской клинической больницы Алексей Власов.

Во время визита в Днепр американские ожоговые хирурги планируют прооперировать до 35 украинских детей. На сегодня уже отобрано тридцать. В целом на лечение по этому проекту зарегистрировалось уже более 100 детей. Для проведения операций американскими врачами избирались те, которые требуют скорейшего хирургического вмешательства, чтобы потом такие операции выполняли и украинские специалисты.

Как в Днепре будет проходить самый масштабный медицинский проект "Врачи объединяются для помощи детям"

"Прежде всего выбираем тех пациентов, кому операция улучшит функции, а не эстетическую сторону. В целом благодарны руководству города, команде мэра Бориса Филатова, областной детской больнице за такую слаженную подготовку к нашему визиту. Административная часть этого проекта очень важна, и в Днепре приложили максимум усилий, чтобы весь механизм сработал. Удивлен откликом, энтузиазмом, как в городе взялись за воплощение проекта", – подчеркнул Геннадий Фузайлов.

Врач клиники "Massachusetts General Hospital" Геннадий Фузайлов

Со своей стороны заместительница директора департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Юлия Виклиенко отметила: "В рамках визита американских специалистов в Днепр с 13 сентября и в течение месяца в городе будет проводиться информационная кампания по предотвращению и первой помощи при ожогах у детей. Так, в школах, лечебных учреждениях будут размещены соответствующие плакаты. Семейные врачи, учителя будут проводить разъяснительные беседы с родителями. Также в общественных местах (парках, детских площадках) будут распространяться информационные флаеры. Ведь всегда лучше сделать все возможное, чтобы предотвратить, чем потом лечить последствия".

Замдиректора департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Юлия Виклиенко

В то же время начальница отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям департамента здравоохранения облгосадминистрации Наталья Шмалько добавила: "Ожоговая служба в областной детской больнице – одна из самых мощных. Здесь лечатся маленькие пациенты со всей Днепропетровщины. В рамках визита американских врачей будут конференции, на которые будем приглашать присоединиться и врачей из области, чтобы перенять такой ценный опыт американских коллег".

Начальница отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям департамента здравоохранения облгосадминистрации Наталья Шмалько

Еще продолжается регистрация на прохождение лечения по проекту "Врачи объединяются для помощи детям". Координатор – Мирослава Децик: +38 (067) 314 52 21. Геннадий Фузайлов: gfuzavlov@vahoo.com, + 1-508-561-4720.

Днепропетровская областная детская клиническая больница
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