Качество 'Большой стройки' на дороге Н-31 проверят с помощью болидов Формулы-3

19 августа в Днепропетровской области на трассе Н-31 Днепр – Решетиловка, которая строится в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", состоятся автогонки болидов "Эстония" класса Формула-3. Спортивные машины опробуют качество дорожного покрытия.

Стать свидетелями заездов Формулы-3 приглашает Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области. Старт автогонок состоится 19 августа в 12:00 от двухуровневой развязки в Петриковском районе.

Спортивными болидами, способными развивать скорость более 250 км/ч, на отрезке протяженностью 14 км будут управлять мастера автомобильного спорта Александр Медведченко, Владимир Гавриленко и Виктор Поваров. Сами машины предоставлены техническим музеем "Машины времени".

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В Днепропетровской области дорога Н-31 построена уже до канала Днепр-Донбасс. Дорожникам осталось проложить 29,5 км из 59 км. В соседней Полтавской области протяженность новой трассы составит 79 км, где она будет выполнена полностью с применением тяжелого бетона.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2020 году в Украине будет построено и реконструировано в общей сложности 6500 км, из которых дороги государственного значения составят 4500 км, и 2000 км – местного.