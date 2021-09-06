Известные исполнители, группы, различные фестивали и спортивные мероприятия: как Днепр будет отмечать День города

В эти выходные Днепр будет отмечать День города. Подавляющее большинство мероприятий будет проходить 11 сентября. В этом году празднование возвращается к более привычному формату: традиционным выступлениям хедлайнеров на Фестивальном причале, но с соблюдением карантинных требований.

Музыкальная программа на главной сцене начнется с 15:00 выступлением известного DJ Tapolsky. Далее зажигать зрителей будет украинская певица DOROFEEVA, хедлайнер европейских фестивалей, лауреат премии "Грэмми" группа "DAGAMBA", а также рок-группа "БеZ Обмежень". Завершит в этот день концертную программу на Фестивальном причале известный диджей из Франции Joachim Garraud, который уже в третий раз посетит Днепр, и на этот раз он подготовил феерическое шоу специально ко Дню города.

Видео дня

Праздник на набережной закончится грандиозным шоу огня, света и лазеров, а также будет самая большая постиндустриальная свето-лазерная арт-инсталяция "Dnipro Light Flowers", в которой на этот раз будут использованы уже пять труб.

"Традиционно на Фестивальном причале будет работать фуд-корт. А в перерывах между выступлениями артистов будут проводиться розыгрыши, викторины, где можно будет выиграть памятные призы. Также на локациях будут работать волонтеры, которые будут делать температурный скрининг гостей. В то же время напоминаем жителям и о соблюдении карантинных требований на празднике: держать дистанцию и носить маски", – подчеркнул во время пресс-конференции директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики горсовета Артем Ниделько.

Представитель мэрии также озвучил еще одну большую праздничную локацию на День города – площадь Шевченко, где будут играть классическую музыку. В частности, будет выступать студенческий духовой оркестр академии музыки им. Глинки, симфонический оркестр "The Festival" (дирижер и руководитель – народный артист Украины Дмитрий Логвин), солистами которого является народная артистка Украины Людмила Монастырская, лауреат международных конкурсов, солист "Ла Скала" и "Ковент Гарден опера" Александр Цымбалюк, а также всемирно известный дуэт "Duo Gurfinkel" (в составе братьев Александра и Даниэля Гурфинкель).

Со своей стороны, начальник управления культуры департамента гуманитарной политики горсовета Евгений Хорошилов отметил, что торжественное открытие Дня города в Днепре стартует в субботу в 11:00 возле памятника Александру Полю. В течение дня на различных локациях (центр города, Сичеславская Набережная, городские парки) также будут концертно-развлекательные программы, фестивали, арт-проекты и тому подобное.

Также для днепрян и гостей города готовят различные мероприятия спортивного направления.

По словам начальника управления спорта департамента гуманитарной политики горсовета Александра Осипова, будет проходить фестиваль единоборств, фестиваль и парад байкеров, водное шоу (регата), которое завершится ярким костюмированным парадом сапов. Кроме того, запланировано авиашоу, выставка спортивных и тюнинговых авто, фестиваль здорового образа жизни "Workout Fest".

Традиционно в День города будет перекрытие движения. Среди главных локаций – Сичеславская Набережная, центральная часть в районе площади Героев Майдана, Центральный мост, который полностью перекроют с 20:00 до 22:30 одиннадцатого сентября.

Подробнее о перекрытии, изменениях движения общественного транспорта и программе празднования можно узнать на сайте горсовета Днепра.