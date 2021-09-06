Известные исполнители, группы, различные фестивали и спортивные мероприятия: как Днепр будет отмечать День города

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Днепр
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Известные исполнители, группы, различные фестивали и спортивные мероприятия: как Днепр будет отмечать День города

В эти выходные Днепр будет отмечать День города. Подавляющее большинство мероприятий будет проходить 11 сентября. В этом году празднование возвращается к более привычному формату: традиционным выступлениям хедлайнеров на Фестивальном причале, но с соблюдением карантинных требований.

Музыкальная программа на главной сцене начнется с 15:00 выступлением известного DJ Tapolsky. Далее зажигать зрителей будет украинская певица DOROFEEVA, хедлайнер европейских фестивалей, лауреат премии "Грэмми" группа "DAGAMBA", а также рок-группа "БеZ Обмежень". Завершит в этот день концертную программу на Фестивальном причале известный диджей из Франции Joachim Garraud, который уже в третий раз посетит Днепр, и на этот раз он подготовил феерическое шоу специально ко Дню города.

Видео дня

Праздник на набережной закончится грандиозным шоу огня, света и лазеров, а также будет самая большая постиндустриальная свето-лазерная арт-инсталяция "Dnipro Light Flowers", в которой на этот раз будут использованы уже пять труб.

Директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики горсовета Артем Ниделько

"Традиционно на Фестивальном причале будет работать фуд-корт. А в перерывах между выступлениями артистов будут проводиться розыгрыши, викторины, где можно будет выиграть памятные призы. Также на локациях будут работать волонтеры, которые будут делать температурный скрининг гостей. В то же время напоминаем жителям и о соблюдении карантинных требований на празднике: держать дистанцию и носить маски", – подчеркнул во время пресс-конференции директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики горсовета Артем Ниделько.

Представитель мэрии Игорь Швецов

Представитель мэрии также озвучил еще одну большую праздничную локацию на День города – площадь Шевченко, где будут играть классическую музыку. В частности, будет выступать студенческий духовой оркестр академии музыки им. Глинки, симфонический оркестр "The Festival" (дирижер и руководитель – народный артист Украины Дмитрий Логвин), солистами которого является народная артистка Украины Людмила Монастырская, лауреат международных конкурсов, солист "Ла Скала" и "Ковент Гарден опера" Александр Цымбалюк, а также всемирно известный дуэт "Duo Gurfinkel" (в составе братьев Александра и Даниэля Гурфинкель).

Начальник управления культуры департамента гуманитарной политики горсовета Евгений Хорошилов

Со своей стороны, начальник управления культуры департамента гуманитарной политики горсовета Евгений Хорошилов отметил, что торжественное открытие Дня города в Днепре стартует в субботу в 11:00 возле памятника Александру Полю. В течение дня на различных локациях (центр города, Сичеславская Набережная, городские парки) также будут концертно-развлекательные программы, фестивали, арт-проекты и тому подобное.

Также для днепрян и гостей города готовят различные мероприятия спортивного направления.

Начальник управления спорта департамента гуманитарной политики горсовета Александр Осипов

По словам начальника управления спорта департамента гуманитарной политики горсовета Александра Осипова, будет проходить фестиваль единоборств, фестиваль и парад байкеров, водное шоу (регата), которое завершится ярким костюмированным парадом сапов. Кроме того, запланировано авиашоу, выставка спортивных и тюнинговых авто, фестиваль здорового образа жизни "Workout Fest".

Традиционно в День города будет перекрытие движения. Среди главных локаций – Сичеславская Набережная, центральная часть в районе площади Героев Майдана, Центральный мост, который полностью перекроют с 20:00 до 22:30 одиннадцатого сентября.

Подробнее о перекрытии, изменениях движения общественного транспорта и программе празднования можно узнать на сайте горсовета Днепра.