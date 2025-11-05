Из-за бездействия минкульта продолжается разрушение памятника архитектуры национального значения – бывшего здания 'Английского клуба' в Днепре

Продолжается постепенное разрушение памятника архитектуры национального значения "Здание клуба" в Днепре, на ул. Воскресенская, 3, которая находится в Государственном реестре недвижимых памятников Украины.

Законом Украины "Об охране культурного наследия" не предусмотрено действенных полномочий местного самоуправления в отношении памятников национального значения, и издание распоряжения или предписаний владельцу по приведению памятников нацзначения в надлежащее состояние является исключительным полномочием Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины (статья 5 Закона).

Проблемы с памятником усугубляются тем, что идет постоянная смена собственников, которые продают памятник без соответствующего согласования с Министерством культуры и без заключения охранных договоров.

Об этих фактах знает областная прокуратура, но ее действия пока не решили данной ситуации.

Обращение Управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета в полицию, об открытии уголовного внедрения по статье 298 УКУ, остались без ответа.

К информации:

Бывшее здание "Английского клуба" НИКОГДА не было коммунальной собственностью ни города, ни области. Бюджетные средства ЗАПРЕЩЕНО использовать для ремонтов частной собственности. В случае если собственник не может привести памятник в надлежащее состояние, его можно выкупить, но выкупленный памятник переходит только в ГОСУДАРСТВЕННУЮ собственность, не в коммунальную. Поэтому городские власти не могут ни его купить, ни его отремонтировать из городского бюджета.

Памятник сначала принадлежал Минобороны, как Офицерский клуб, а затем был продан Минобороны в частную собственность, где он и находится до сих пор, меняя только владельцев.