Истории спортсменов, художников и простых жителей, которые в 2025 году изменили и прославили Днепр

В течение года мы наблюдали, как Днепр меняется благодаря людям. Здесь спортсмены ставят рекорды, художники создают искусство на улицах, дизайнеры оживляют пространство, а простые днепряне добавляют городу красоту и тепло. В следующем сюжете мы собрали истории этих людей – полны творчества, смелых идей и трудолюбия и жизнеутверждения – чтобы еще раз напомнить: сердце Днепра бьется в его жителях!

Даже в непростые времена днепряне находят в себе силы менять пространство вокруг и делать его лучше. В этом году в городе появилось немало муралов и художественных росписей – каждый с собственной историей. Один из них – дерево из подсолнухов на стене двухэтажки. Автор работы – днепровская художница Таисия Полякова. Своим муралом она напоминает о важности единства.

"Я хотела показать людям, что важно поддерживать друг друга. Вот видите, эти подсолнухи обычно растут отдельно, а здесь они собраны в дерево. Это о единстве, о том, что в единстве мы сильны", – художница Таисия Полякова.

Для художницы этот проект стал не только творческой работой, но и способом поддержать город – сделать его ярче, теплее и комфортнее.

"Для меня это было и арттерапевтическое дело, как возможность что-то дать своему городу – с любовью, с таким энтузиазмом", – художница Таисия Полякова.

Днепр вдохновляет и тех, кто работает со светом. Николай Каблука – днепрянин и световой художник с более чем 20-летним опытом. Основанная им компания Expolight реализовала десятки технологических и художественных проектов в Украине и за ее пределами.

"Меня очень поразил свет. Как я потом вспомнил, меня с детства увлекало смотреть на окружение, на небо и эмоционально чувствовать, насколько по-разному ты воспринимаешь то же пространство", – художник, основатель и арт-директор компаний Expolight и Kabluka Light & Digital Sculptures Николай Каблука.

Несмотря на сотни реализованных работ, одним из самых теплых проектов для художника стали Днепровские трубы – световая инсталляция, которая засияла на День города в 2021 году, незадолго до начала полномасштабной войны.

"Мы создали, разработали и изготовили в Днепре супермощные лазеры, которые светят лучом на 10–15 километров. Их установили на верхушке каждой из труб, и они расцветают, будто световые цветы", – художник Николай Каблука.

Днепр не сдает позиций и в спорте. Наши атлеты продолжают прославлять город на международной арене. В конце сентября днепрянка Анна Бутурли завоевала бронзу на чемпионате Европы по пауэрлифтингу и установила новый рекорд Украины, подняв в жиме лежа почти 148 килограммов.

Днепр – родной город спортсменки. Сейчас самым большим вызовом для Анны являются не сами соревнования, а подготовка к ним в условиях, в которых живет прифронтовой мегаполис. Но несмотря на это женщина признается: ничто не заставит ее уехать отсюда.

"Наверное, психологически было трудно. Потому что иногда из-за войны, из-за обстрелов бывает такое, что ты не досыпаешь, потом идешь на работу, вечером – на тренировку. Это утомляет и физически, и психологически. Ведь много друзей и знакомых сейчас на фронте", – спортсменка по пауэрлифтингу, рекордсменка Украины Анна Бутурли.

Не отстают от взрослых и юные днепряне. Восьмилетний Мирон Нетребка завоевал золото на чемпионате Европы по шахматам в Черногории, набрав максимальные 9 очков из 9 возможных.

"Был седьмой тур, я играл с соперником из Турции. Игра была очень сложной, потому что у меня оставалось мало времени, да и позиция была плохой. Но я выиграл партию и был очень рад. Мне помогло то, что соперник начал нервничать, а когда он нервничает – начинает ошибаться. Я этим воспользовался", – трехкратный чемпион Европы, чемпион мира Мирон Нетребка.

Это далеко не первая победа юного спортсмена. В этом году Мирон также стал чемпионом мира и Европы в быстрых шахматных дисциплинах среди детей до 8 лет.

Пока одни прославляют город громкими спортивными достижениями, другие собственноручно создают красоту вокруг себя. Именно так сделала днепрянка Елена, которая превратила обычный двор многоэтажки в цветущий оазис. Для женщины это не просто хобби, а способ подарить улыбку соседям и маленькими шагами делать город уютнее.

"Я рисовала планы, сама их разрабатывала, не просто брала и высаживала. У меня был четкий план: какие растения могут расти вместе, какие розы будут цвести максимально долго. Недавно одна женщина, проходя мимо, сказала мне: "Вы даже не представляете, что вы делаете". Я спросила: "Что?" А она ответила: "Вы меняете мир к лучшему". Мне было очень приятно это слышать, ведь я именно этого и стремилась – улучшить мир, особенно в такие тяжелые для нас всех времена", – днепрянка Елена.

А кто-то находит силу в слове. Девятилетняя днепрянка София уже представила второй сборник стихов – о войне, детских переживаниях и надежде. Большинство своих стихов юная автор посвятила украинским защитникам.

Недавно София также присоединилась к съемкам документального фильма о 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде.

Наши люди в который раз доказывают: несмотря на все вызовы Днепр выстоит. Потому что это город сильных, талантливых и несокрушимых людей.