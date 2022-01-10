Громкое дело банды педофилов в Днепре: сообщница депутата от 'Громадської сили' Краснова села в тюрьму – СМИ

Индустриальный суд Днепра вынес очередной приговор по делу педофилов из Малоалександровки. К 9-летнему заключению приговорили женщину, входящую в группу, которая 17 лет насиловала детей и снимала порно.

Об этом сообщило местное издание 49000.com.ua. Отмечается, что более года назад, в ноябре 2020-го, правоохранители задержали новоизбранного депутата Малоалександровского сельсовета Александра Глебкина от партии "Общественная сила", лидером которой является Загид Краснов. У депутата якобы обнаружили сотни записей порнофильмов с детьми.

Как утверждает издание, Глебкин 17 лет входил в группу злоумышленников, насиловавших детей в возрасте 10-12 лет. Все это снималось на видео и продавалось в интернете.

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Как сообщила прессслужба Днепровской областной прокуратуры, всего на скамье подсудимых по этому делу оказались шесть человек.

В эту группировку входила женщина, которой, по информации 49000.com.ua, вынесли приговор. К слову, сама осужденная является прежней жертвой насильников. Она вместе с еще двумя женщинами поставляли педофилам своих детей

Кроме нее, посадили еще одного члена преступной группировки. Относительно самого Александра Глебкина суд пока не вынес приговор, он находится в СИЗО, утверждает издание.

Видео задержания Александра Глебкина, обвиняемого в педофилии и съемках детской порнографии: