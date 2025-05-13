Громкие задержания главных врачей в Днепре – лишь верхушка айсберга? Следующий в очереди – Сергей Рыженко?

Вероятная причина, почему председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук вынужден был отвечать на вопрос о возможной отставке Сергея Рыженко с должности руководителя больницы Мечникова, получила развитие на минувшей неделе. В Днепре правоохранители задержали главного врача одного из медучреждений, которая торговала фиктивными медицинскими справками. Это событие стало продолжением предыдущего резонансного задержания в медицинской сфере региона.

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По данным следствия, руководитель одной из днепровских больниц наладил схему выдачи пожилым людям справок о необходимости постоянного ухода. Это позволяло военнообязанным избегать мобилизации и выезжать за границу, оформляя уход за пожилыми родственниками на основании выданных медицинских документов.

Также из собственных источников нам стало известно, что в апреле был задержан руководитель Днепропетровского областного госпиталя ветеранов войны. Согласно предварительным данным, его подозревают в получении взяток от пациентов, среди которых были раненые военнослужащие. Этот госпиталь расположен по одному адресу с областной клинической больницей имени Мечникова, которую возглавляет Сергей Рыженко.

Не ведут ли задержания руководителей днепровских медучреждений к Сергею Рыженко и возглавляемой им областной больнице имени Мечникова?

По нашей информации из инсайдерских источников, задержанный на прошлой неделе главный врач не имеет отношения к городскому подчинению Однако, правоохранительные органы, вероятно, намеренно не распространили информацию об областном статусе подчинения задержанного руководителя медучреждения.

Очевидно, что областной власти было бы неудобно при таких обстоятельствах отвечать за клан областных главных врачей, которые в частности ярко представлены в лице Сергея Рыженко. И именно поэтому эта информация правоохранителями не распространяется.