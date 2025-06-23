Город неравнодушных: как Днепр стал вторым домом для переселенцев

Днепр стал домом для более 175 тысяч внутренне перемещенных лиц, спасающихся от войны. По данным департамента социальной политики Днепровского городского совета, с начала полномасштабного вторжения через город прошло более 300 тысяч переселенцев. Около 130 тысяч получали государственную помощь на проживание, а на 1 мая 2025 года ее получают 35 тысяч семей ВПЛ. Еще 5 194 человека пользуются другими социальными выплатами и услугами.

Видео дня

- Все внутренне перемещенные лица, официально зарегистрированные в городе Днепре, приравниваются в правах и возможностях к днепрянам в вопросах социальной защиты: они могут получать все пособия и услуги, предусмотренные городскими программами для жителей Днепра, - сказала Юлия Крохмаль - заведующая сектором социальной защиты внутренне перемещенных лиц управления по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц департамента социальной политики ДГС.

Правительственное постановление "Теплая зима" предусмотрело единовременную выплату 6 500 грн для детей и лиц с инвалидностью I группы. В Днепре эту поддержку получили почти 10 000 ВПЛ.

Более того, с марта 2024 года город выдает продуктовые наборы переселенцам, зарегистрированным после 24 февраля 2022 года, которые живут в шелтерах или общежитиях. В 2024 году роздано 10 963 набора, с начала 2025-го - 5 613.

Для детей-переселенцев доступно оздоровление. В 2024 году пятеро детей отдохнули в "Артеке" (Закарпатье) и "Соколятах" (Львовская область). Также действует программа частичной компенсации за самостоятельное оздоровление.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Днепре работает коворкинг-центр для социальной адаптации ВПЛ.

Департамент социальной политики Днепровского городского совета сотрудничает со многими общежитиями и шелтерами города, которые принимают у себя переселенцев на период военного положения.

Также с целью воплощения прав переселенцев в Днепре создан Координационный совет. Это не просто слова на бумаге: Совет - это команда, которая ежедневно работает над тем, чтобы переселенцы не чувствовали себя брошенными. Его цель - сделать так, чтобы каждый, кто прибыл в город, имел доступ к жилью, работе, медицинским услугам и, что не менее важно, к уважению и достоинству.

Чудом выжила во время авиаудара: история Елены Стрелец из Лисичанска

Жизнь Елены Стрелец из Лисичанска изменилась в один миг, когда российский авиаудар разрушил укрытие, где она пряталась. В результате взрыва погибло много людей, а Елена получила тяжелые травмы: ожоги лица, повреждения глаз, потеря волос.

- Мы в подвале сидели, в клубе - вспоминает Елена - И вдруг произошел авиаудар. Мы сидели на одной стороне, и на другой тоже люди были. И вдруг взорвалось. Сразу тех, кто был ближе к двери, убило. А мы чуть дальше сидели и чудом остались живы.

Ее эвакуировали в Краматорск, а затем в Днепр, где врачи боролись за ее жизнь. Сначала она не могла ходить и имела провалы в памяти, но впоследствии начала выздоравливать. В Днепре ей помогли восстановить документы и оформили инвалидность.

Сейчас Елена живет в шелтере. Имеет небольшую пенсию, поэтому поддержка от громады для нее жизненно важна. Она до сих пор не знает, что случилось с ее мамой и сестрой, которые остались в Лисичанске. Ее самая большая мечта - мир и дом, где она могла бы жить в тишине и безопасности.

Потеряла дом и поддерживает внука-защитника: история переселенки из Северска

74-летняя Евдокия Мережко покинула родной Северск два года назад. Сегодня она живет в шелтере в Днепре, городе, который стал ее новым домом.

- Здесь хорошо. Главное - есть крыша над головой. Я всем довольна, - говорит женщина.

Евдокия потеряла дочь и сама воспитывала внука. Сейчас ему 32, он служит в ВСУ. Два месяца назад парень потерял ногу на войне, проходит реабилитацию в Днепре.

- Я поддерживаю его, готовлю домашние блюда, - делится бабушка. - Именно поэтому осталась в Днепре.

Северск, родной город Евдокии Матвеевны, ныне в руинах, как и соседний Бахмут.

- У меня и квартира была, и дом, все приготовила на старость, но не пришлось там жить, - вздыхает она. - Жалко, конечно, все иметь и все потерять.

Однако Евдокия Матвеевна не теряет веры. Ее главное желание - прекращение войны. Для нее собственный комфорт отходит на второй план.

- За молодежь, за детей больше всего волнуюсь. Хочу, чтобы у них было мирное будущее.

Эти истории - это не только о боли и потерях, но и о человечности, которая спасает. В Днепре эти женщины снова почувствовали себя нужными и защищенными. А их стойкость напоминает: даже в самые темные времена есть место для надежды.