'ГогольFest': в Днепр прибыл первый в Европе артпоезд

В Днепре 2 и 3 октября проходит "ГогольFest". Международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства происходит в этом городе уже в третий раз в рамках программы "Культурная столица".

В Днепр из Киева приехал первый в Европе артпоезд ГогольTRAIN. Это семь вагонов, которые разрисовали художники со всей страны. В трех фестивальных вагонах во время движения выступали музыканты и dj.

Видео дня

Поэт Богдан Куценко приехал в Днепр из Винницы. Он участник образовательной программы "ГогольFest".

"Ночью были классные концерты, а главное – крутая компания. Ибо весь поезд – это люди, которые едут к Днепру с одной целью, – попасть на" ГогольFest ". Музыкальная программа, перформансы, живое общение. Поспали совсем немножко, и сегодня нас также ждет насыщенный день: я буду проводить в рамках образовательной программы интерактивную экскурсию о Винницу", – поделился впечатлениями Куценко.

"Чтобы понять, что такое ГогольTrain, нужно туда попасть. Это невозможно описать! Был замечательный спектакль, музыка, танцы. Кроме того, мне очень нравится, что на одном из вагонов изображен мой недавно умерший друг Александр Ройтбург. Это невероятная честь путешествовать этим поездом", – рассказал пассажир ГогольTrain Питер Залмаев.

В обратном направлении, в Киев, поезд поедет 3 октября.

"DniPro ГогольFest" расположится на трех локациях: на речном вокзале, в "Dnipro Center for Contemporary Culture" и на бывшем заводе К. Либкнехта. Детали о фестивале – на официальном сайте "DniPro ГогольFest"