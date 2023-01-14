Филатов: жильцы разрушенного дома получат временное убежище и комплексную помощь

В доме, в который днем попала российская ракета, проживает более 1,1 тыс. человек. В эпицентре поражения продолжают работу спасатели, медики, городские службы, полиция и военные. Им помогает немало местных жителей.

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На месте с начала спасательной операции находится мэр Днепра Борис Филатов.

Он призвал людей обращаться в ближайшие Пункты несокрушимости – в школах 130, 111 и в детском клубе "Штурм". Там всех снабжают теплом, пищей и водой. Организован также подвоз людей.

"Утром, когда закончат разбор завалов, мы будем обходить все квартиры, оценивать все повреждения. Потому что это панельное здание. Часть здания, очевидно, надо будет демонтировать. Людям окажут всю помощь", – сказал Филатов. Он уже дал поручение обеспечить охрану здания.

Мэр отметил, что город работает в коммуникации, в частности, с ОП и военной администрацией.