Филатов встретился с вице-спикером парламента Норвегии Волдом

Мэр Днепра Борис Филатов завершает командировку в Норвегию, в ходе которой было подписано соглашение о взаимопонимании между Днепром и Драмменом, являющееся одним из крупнейших городов той страны. Накануне он также встречался с вице-спикером Стортинга Мортеном Волдом – представителем норвежской Партии прогресса, которая считается наиболее правой из представленных в парламенте.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Встреча Филатов назвал теплой, заметив, что несмотря на часто встречающиеся в медиапространстве опасения относительно прихода к власти в странах Европы ультраправых сил, самым действенным навыком остается умение строить здоровую коммуникацию.

Чтобы успеть за всем этим, нам нужно разговаривать. Общаться и доносить свою позицию до всех. Независимо от политических взглядов или предпочтений", – подчеркнул Филатов.

В целом в течение официальной командировки в Драммен мэр Днепра имел ряд встреч в местных учебных заведениях, больницах и компаниях-проектировщиках. А во время общения с норвежскими спасателями Филатов подробно рассказал им, как Днепр поправит последствия обстрелов РФ.