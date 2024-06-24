Филатов вручил награды работникам 'Днепропроводканала'

КП "Днепропроводоканал" отмечает 155-ю годовщину основания. История предприятия началась в 1869 году – со строительством в тогдашнем Екатеринославе водопровода, который должен обеспечивать около 20 тыс. человек. За более полутора веков "Днепропроводоканал" превратился в разветвленную сеть, которая, несмотря на вызовы великой войны, стабильно снабжает водой жителей миллионного города.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Сегодня наших уважаемых сотрудников "Днепропроводканала" мы пригласили в сессионный зал. Это люди, которым мы сейчас обязаны. Люди, без которых не работала бы вся система городского хозяйства. Люди, которые работают и уже основали трудовые династии в Днепропроводоканале. Пришедшие работать уже во время полномасштабной войны", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Вручая награды работникам водоканала, он отметил, что это благодарность не только от мэрии и депутатского корпуса, но прежде всего от всех днепрян.

Заведующая лабораторией по контролю качества воды Ломовской насосно-фильтровальной станции Елена Шовкова работает на предприятии уже более 30 лет. Говорит: даже трудные рабочие моменты военного времени помогают выдержать единство коллектива.

"Никогда не было мысли уехать. Работаем, подаем воду, контролируем ее качество. И мы гордимся этим. Возникают разные ситуации, но вообще все стабильно. У нас очень хороший коллектив. Люди отзывчивые, профессиональные. Все относятся к труду добросовестно".

В то же время, после полномасштабного вторжения город системно устанавливает на объектах предприятия генераторы – чтобы поддерживать системы и быстро восстанавливать их после блекаутов. Выдерживать вызовы войны удается и благодаря системному обновлению оборудования.

Всего в штате "Днепропроводоканала" сейчас работают более 2,6 тыс. человек, отвечающих за обслуживание почти 3,5 тыс. километров водопроводных и канализационных сетей, подготовку питьевой воды, устранение аварий и последствий ракетных обстрелов РФ.

"Мы две через две работаем. И зимой, и летом – безразлично. Есть наряд – поехали сделали", – говорит слесарь аварийно-восстановительных работ Максим Жаров.

При этом десятки работников КП также служат сейчас в рядах ВСУ.