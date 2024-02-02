Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с новым послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом. Ранее дипломат уже бывал в городе, но в этой должности посетил его впервые. Господин Гаррис неоднократно высказывался о важности поддержки Украины, ведь ее победа в войне с РФ является важной для безопасности Великобритании и Европы в целом.

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Во время совместной встречи мэр Филатов и посол Гаррис обсудили сложившуюся ситуацию в Днепре – городе, который остается ключевым медицинским, гуманитарным и военным хабом страны.

"Мы занимаем первое место в стране по переселенцам. Сейчас только официально это около 190 тыс. человек. Очень многие дети-переселенцы учатся в наших школах. То же касается и получения медицинских услуг", - отметил Филатов.

Кроме этого, Мартин Гаррис посетил одну из городских больниц Днепра, ведь именно на них приходится самая большая нагрузка по спасению раненых и их реабилитации. Посол пообщался с пациентами и осмотрел отделение терапии, общей хирургии, а также уникальное отделение хирургии кисти.

"Для меня сегодня было честью посетить больницу и встретиться с отважными защитниками Украины, которые получили ранения на передовой. Я был поражен случаями выздоровления и революционным лечением, которое ввела эта больница. Хочу поблагодарить врачей, хирургов и весь персонал, которые спасают жизнь бойцов и помогают им реабилитироваться", – отметил посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис.