Филатов провел переговоры в Италии о сотрудничестве Днепра с городом Триест

Днепр начинает дружеские отношения с итальянским городом Триест. Об этом мэр Днепра Борис Филатов сообщил по итогам своей встречи с главой этого города Роберто Дипица.

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"За эти почти три недели мы успели достаточно много. В немецком Кельне провели первые и сейчас уникальные "Дни Днепра", во время которых подписали полноценное побратимство между нашими городами. В Драммене согласовали стратегию дальнейшего партнерства, на которое у наших норвежских коллег очень большие" планы. А теперь еще и провели новые переговоры о предстоящей дружбе – с городом Триест в Италии", – отметил Филатов.