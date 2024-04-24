Филатов представил более 40 японским компаниям перспективные проекты восстановления Днепра

Японские корпорации заинтересованы в сотрудничестве с Днепром. Филатов обсудил с их представителями перспективные для города проекты городской голова Борис Филатов, находясь с официальным визитом в Японии, провел встречу с представителями более 40 крупных корпораций и предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с Днепром.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Во время общения он представил ряд проектов, которые помогут поддержке города и учитывают потребности его послевоенного восстановления. Обсуждение и обмен мнениями длились более 2 часов.

"У меня был очень плодотворный и предметный разговор. Интерес действительно есть. Были не только компании из Осаки, но представители корпораций из Токио", – прокомментировал результаты встречи Борис Филатов.

Речь шла об инициативах для разных сфер хозяйства. Это – общественный транспорт и его инфраструктура, водоснабжение и водоотвод, энергоэффективность, ЖКХ и жилье для переселенцев, экономическое и индивидуальное развитие, а также управление отходами. Их Днепр определил во взаимодействии с Японским агентством международного сотрудничества (JICA), с которым сотрудничает с 2017 года, а также Nippon Koei. Воплощение проектов предполагает государственно-частное партнерство.