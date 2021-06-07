Филатов подписал меморандум с ЕБРР, что позволит Днепру обновить транспортную инфраструктуру

Днепр открыт к сотрудничеству в проектах, развивающих город и обеспечивающих устойчивое развитие комфортной экосистемы для жизни людей, а также тех, что помогают решать, в частности, экологические проблемы, которые мегаполис получил в наследство еще тридцать лет назад. Город имеет большой опыт сотрудничества с европейскими финансовыми институциями, прежде всего с Европейским банком реконструкции и развития. Речь идет о приобретении новых удобных троллейбусов, достройке метрополитена, термомодернизации почти 200 школ и детсадов.

"Мы ценим это сотрудничество. Чтобы город стал на путь устойчивого развития, нам нужно определить и понять приоритетность решения основных проблем", – прокомментировала директор инфраструктурных проектов в Европе ЕБРР Сьюзан Горанссон, которая по видеосвязи присутствовала при подписании меморандума между Днепровским городским советом и ЕБРР в рамках программы "Зеленые города" 7 июня. Днепр стал 49 городом мира и одним из немногих в Украине, который заключил такую договоренность.

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Проект "Зеленые города" предусматривает финансовую и консультационную помощь, основанную на многочисленных исследованиях. Выбрать и адаптировать их для нашего города уже в ближайшее время помогут европейские эксперты. "То, что Днепр присоединяется к этому, позволит улучшить экологический потенциал и имидж города в частности. Со стороны банка мы оказываем всестороннюю поддержку данному проекту", – добавила Горанссон.

В рамках "Зеленых городов" первым ожидаемым проектом определена модернизация инфраструктуры общественного транспорта. Предполагается, что это будет первая в городе масштабная реконструкция трамвайных путей и обновление 18-го и 19-го трамвайных маршрутов, которые через Кайдакский мост соединяют ряд жилмассивов левого берега с правобережными транспортными развязками, в том числе подземкой. На средства ЕБРР планируется отремонтировать пути и систему питания, а главное – приобрести первые 20 новых низкопольных трамваев.

Борис Филатов отметил, что за время длительного сотрудничества города с ЕБРР они стали не только надежными партнерами, но и хорошими друзьями. "Люди видят качественные изменения и понимают – кто наши друзья и партнеры. Поэтому для Днепра важно участие в этой программе. Мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество", – отметил мэр Борис Филатов. Он также выразил убеждение, что ожидаемые проекты будут действительно полезными для Днепра и всех его жителей.

Кроме этого, меморандум предусматривает и сотрудничество в вопросах, связанных с переработкой мусора, очисткой сточных вод.

"Мы надеемся, что этим наше сотрудничество не ограничится. Днепр – динамичный город, который развивается и имеет для этого соответствующие потребности. Главное, что есть команда, которая готова эти программы реализовывать. Поздравляем вас в семье "зеленых городов". Наше сотрудничество выйдет на новый уровень – на благо всех жителей Днепра", – убежден заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий, который также присутствовал онлайн во время подписания меморандума.