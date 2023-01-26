Филатов: Днепр и дальше будет делать все необходимое для поддержки социальной сферы

Днепр поддерживает и помогает всем, кому это нужно. Прежде всего, это касается социального пространства для горожан и каждого, кто нашел здесь новый дом. Профильные службы города имеют четкое указание мэра Бориса Филатова, несмотря на вызовы войны, заботу о подопечных терцентрах и остальные заведения соцзащиты будут оставаться приоритетом.

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В настоящее время в одном из отделов терцентра АНД района отремонтировали два этажа. Филатов заметил: это уже пятый ремонт, сделанный в период масштабных военных действий.

"Город продолжает заботиться о наиболее незащищенных категориях населения. Хочу сказать отдельные слова благодарности всем работникам территориальных центров. Потому что после начала полномасштабной войны на них – мощная нагрузка. Город и дальше будет делать все необходимые шаги для поддержки социальной сферы и всех, кто нуждается в помощи", – сказал мэр во время своей инспекции.

Подопечные терцентра довольны и одобряют, что в нелегкое для всех время мэр Филатов заботится об одиноких пожилых людях. "Отлично. Очень приятно, как заходишь в комнату. И чисто, и цвета хорошо подобраны. Молодцы, конечно, отремонтировали все", – комментирует 83-летняя Евгения Владимировна.

Одна из ключевых характеристик ремонта – доступность. В частности, в туалетах соответствующая сантехника и перила, а двери душевой зоны расположены так, чтобы их было удобно открыть. Также внутренняя лестница между этажами оборудовала дополнительными пристенными поручнями. Также позаботились и об условиях работы социальных работников.

"Улучшили наше рабочее место. Мы очень довольны. Приятно, когда у нас все чистенькое, новенькое. И работать хочется. Очень благодарны, что нам сделали ремонт", – рассказала специалист первого отделения социальной помощи Вита Жилина.

Всего после полномасштабного вторжения РФ количество переселенцев в Днепре достигло почти 190 тыс. человек. В первые месяцы они сотнями проходили через отделы городского терцентра, ставшие им временным убежищем с возможностью восстановить документы и разыскать родных. Госпожа Алла переехала из Бахмута в Днепр в ноябре. Здесь женщина поселилась в общежитии, а в терцентр сейчас приходит, чтобы поддерживать здоровье и накапливать силы на работу после Украинской Победы.

"Документы оформили. Девушки хорошо относятся. Я сюда прихожу на тренажеры, занимаюсь физкультурой. Потому что у меня со здоровьем плохо. Я пытаюсь двигаться. Потому что надо нам будет возвращаться. Война закончится, будем возвращаться и отстраиваться", – убеждена Алла.