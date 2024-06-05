Филатов анонсировал увеличение зарплат воспитателям детсадов Днепра

В ближайшую сессию депутатский корпус горсовета Днепра рассмотрит выделение около 35 млн грн на выплату муниципальных надбавок для воспитателей детских садов и их помощников.

Об этом заявил мэр Борис Филатов.

Он подчеркнул, что город повысит их зарплату даже несмотря на то, что сейчас все возможные ресурсы Днепра брошены на системную подготовку к сложной зиме.

"Это инициатива чисто на уровне территориального общества. Ведь со всеми вызовами войны, необходимостью прорабатывать самые тяжелые сценарии выходов из блекаутов или удержания энергосистемы, вместе с многомиллионными закупками дронов и техники для сил обороны, мы также должны подставить плечо тем, кто заботится о самых маленьких наших днепрян. Это будет справедливо", – подчеркнул Филатов.

Доплата предусматривает до тысячи гривен. Конкретный размер определяется с учетом образовательно-квалификационного уровня, опыта работы и квалификационной категории. Также, как известно, в прошлом году мэрия уже вводила надбавки воспитателям – одни из самых высоких городов.