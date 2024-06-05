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Филатов анонсировал увеличение зарплат воспитателям детсадов Днепра

Мария Шевчук
Днепр
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Филатов анонсировал увеличение зарплат воспитателям детсадов Днепра

В ближайшую сессию депутатский корпус горсовета Днепра рассмотрит выделение около 35 млн грн на выплату муниципальных надбавок для воспитателей детских садов и их помощников.

Об этом заявил мэр Борис Филатов.

Он подчеркнул, что город повысит их зарплату даже несмотря на то, что сейчас все возможные ресурсы Днепра брошены на системную подготовку к сложной зиме.

Филатов анонсировал увеличение зарплат воспитателям детсадов Днепра

"Это инициатива чисто на уровне территориального общества. Ведь со всеми вызовами войны, необходимостью прорабатывать самые тяжелые сценарии выходов из блекаутов или удержания энергосистемы, вместе с многомиллионными закупками дронов и техники для сил обороны, мы также должны подставить плечо тем, кто заботится о самых маленьких наших днепрян. Это будет справедливо", – подчеркнул Филатов.

Доплата предусматривает до тысячи гривен. Конкретный размер определяется с учетом образовательно-квалификационного уровня, опыта работы и квалификационной категории. Также, как известно, в прошлом году мэрия уже вводила надбавки воспитателям – одни из самых высоких городов.