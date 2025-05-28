Фейковые справки для ТЦК и не только: СМИ рассказали, как 'работает' коррупция в больнице Мечникова в Днепре. Видео

В Днепре в начале апреля задержали на взятке медиков, которые подделывали справки. Масштабную схему по продаже документов, которые использовали для уклонения от мобилизации, разоблачили на территории больницы имени Мечникова.

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Подробности скандала вокруг больницы рассказало в своем сюжете "ДнепрТѴ".

"Это не единственный коррупционный скандал, связанный с этим медучреждением. О том, как подчиненные Рыженко из больницы им. Мечникова подделывали справки для ТЦК, защитной реакции коллег и вероятном увольнении главного врача с должности", – говорится в анонсе расследования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как проходили обыски правоохранителей на территории больницы имени Мечникова.