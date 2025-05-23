Как происходили обыски правоохранителей на территории больницы имени Мечникова и к чему привели

Сергей Рыженко косвенно отреагировал на публикации, связанные с обысками правоохранителей на территории Днепропетровской областной больницы им. Мечникова по раскрытию схемы по продаже медицинских справок. За Рыженко начали говорить ветеранские организации с благодарностями за его деятельность. Впрочем, никакие благодарности и добрые дела Сергея Рыженко никак не могут оправдывать схемы по продаже медицинских справок и вымогательства взяток с других ветеранов и военнослужащих, которые осуществлялись на территории больницы им. Потому что обыски и задержания на территории больницы - это резонансное событие и делать вид, что его не было - против интересов общества.

Видео дня

В этом журналистском расследовании собрано максимум информации о том, как и когда происходили обыски правоохранителей, и какие странные изменения произошли после задержания фигурантов.

Обыски и задержания: хронология событий

Итак, 11 апреля правоохранители заехали на территорию больницы имени Мечникова, состоялись обыски и задержания, направленные на прекращение масштабной схемы торговли медицинскими справками в Днепропетровской области.

На взятке был задержан топ-чиновник (или топ-чиновники) областного госпиталя ветеранов войны, который работает на территории областной больницы им. Мечникова во главе с Сергеем Рыженко. Впоследствии СБУ официально сообщила, что разоблачены разветвленные "схемы" по продаже медицинских документов и создание других преференций, в которых вероятно участвовал задержанный медицинский чиновник.

История вокруг задержания силовиками одного из руководителей Днепропетровского областного госпиталя ветеранов войны развивалась этой весной в несколько этапов.

15 апреля об обысках в госпитале для ветеранов и задержании среди руководства учреждения первыми сообщили телеграм-каналы, в том числе по данным информированных источников, связанные с силовиками:

"СБУ задержали руководителя коммунального учреждения - госпиталя ветеранов войны", - говорилось в сообщении .

Позже там же эта информация приобрела дополнительные детали: "...дело касается нового бизнес-проекта "ценной" паллиативной помощи, за счет которого организаторы государственного хосписа требовали неправомерную выгоду. Пациенты - действующие и раненые военнослужащие".

16 апреля другой источник сообщал : "Согласно предварительным данным, расследование связано с получением взяток от пациентов".

Возглавляет областной госпиталь ветеранов войны известный в медицинских кругах области Алексей Григорук, при этом, как стало известно позже, был задержан его заместитель Юрий Криничный медицинский директор по стационарной и амбулаторной паллиативной помощи.

22 апреля Следственный судья Индустриального районного суда избрал меру пресечения лицу, занимающему должность Медицинского директора по стационарной и амбулаторной паллиативной помощи Коммунального предприятия "Днепропетровский областной госпиталь ветеранов войны" Днепропетровского областного совета" и подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины ("Подкуп должностного лица"), в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив подозреваемому круглосуточно покидать место своего проживания. Срок действия постановления - до 15 июня 2025 г.

23 апреля 2025 года следственный судья Индустриального районного суда г. Днепропетровска удовлетворил ходатайство старшего следователя СУ ГУНП в Днепропетровской области о применении меры обеспечения в виде отстранения от должности Медицинского директора по стационарной и амбулаторной паллиативной помощи Коммунального предприятия "Днепропетровский областной госпиталь ветеранов войны" Днепропетровского областного совета", подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, сроком до 15 июня 2025 года.

2 мая Национальная полиция и прокуратура сообщили интересные подробности: как выяснилось, согласно релизам силовиков, чиновник медицинского учреждения требовал 32 тысячи гривен за госпитализацию пациента на стационарное лечение.

"Следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области разоблачили факт получения неправомерной выгоды и задержали 63-летнего директора одного из медицинских учреждений Днепра. Во время досудебного расследования полицейские установили, что служащий требовал от гражданина 32 тыс. гривен за беспрепятственное оформление на стационарное лечение... Расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники СБУ, процессуальное руководство - Днепропетровская областная прокуратура", - говорилось в сообщении областной Нацполиции.

Кроме того, сообщалось, что "правоохранители провели четыре обыска - в рабочем кабинете, по месту жительства, а также в двух автомобилях чиновника. В результате изъято более 350 тыс. гривен и 13 тыс. долларов, блокнот с черновыми записями, медицинскую документацию, мобильные устройства и компьютерную технику. Также изъяты автомобили Mitsubishi и Jeep".

В тот же день, 2 мая, Днепропетровская областная прокуратура также сообщила о том, что в Днепре разоблачили чиновника медицинского учреждения, который требовал взятку за беспрепятственное оформление на стационарное лечение.

Обращаем внимание - изъятые средства никак нельзя назвать карманными деньгами на обеды врачей. А содержание записей свидетельствует о том, что "клиенты схемы" учитывались для дальнейшей отчетности перед участниками схемы и организаторами. Наличие средств такого порядка свидетельствует о том, что задокументированный конкретный случай в 32 тысячи гривен точно не был единственным, а лишь верхушкой айсберга и подтверждением схемы. В то же время, в судебных документах каким-то чудом масштабная схема превратилась в единичный случай. Впрочем, сами правоохранители так не считают, учитывая дальнейшие официальные сообщения.

9 мая СБУ сообщила о том, что вместе с Нацполицией задержала еще 13 организаторов "уклоняющихся схем" в южных и центральных регионах Украины.

Служба безопасности отметила, что в нескольких регионах страны, в частности - в Днепре были установлены злоумышленники, в том числе - из медицинской сферы, которые продавали фейковые медицинские документы.

Так, в Днепре среди прочего "руководитель медучреждения выписывал пожилым людям справки о необходимости в уходе. После этого их родственники-военнообязанные оформляли себе статус сиделок для беспрепятственного выезда за границу", - сообщили в СБУ.

Схемы уклонения от мобилизации с помощью медучреждений

Итак, после важного сообщения СБУ речь в деле о госпитале может идти о гораздо более серьезных вещах, чем о банальной взятке в 32 тысячи гривен. А именно - о выявленной силовиками схеме в медицинской сфере, благодаря которой чиновники от медицины "помогали" определенным лицам в уклонении от службы в армии.

Суть в том, что размещение в госпитале на лечение - это лишь первый шаг. При определенных условиях это дает "приятный бонус" - благодаря попаданию в госпиталь (или в учреждения подобного типа) людей пожилого возраста, лиц с инвалидностью и т.д. их родственники получают возможность "ухаживать" за такими лицами. Следовательно - легально уклониться от службы или получить основания для демобилизации.

Каким образом заявления соответствующих органов о разоблачении фактов по продаже фиктивных документов для избежания военной службы в целом ряде медучреждений, об изъятии значительных денежных сумм и ценностей у подозреваемых трансформируются в сообщение о единичном случае взятки или наоборот, и какие наказания в итоге получают задержанные - это вопрос для отдельного исследования. Но выявление признаков такой схемы в одном из областных медицинских учреждений остро ставит вопрос о рецидивах этого явления в системе региональной медицины в целом, в частности - и в областной больнице им. Мечникова во главе с Сергеем Рыженко, на территории которой находится этот печально известный теперь госпиталь.

Кстати, областной госпиталь для ветеранов войны и областную больницу имени Мечникова связывает не только общее расположение, но и тесные родственные связи руководства. Так, брат главы госпиталя ветеранов Алексея Григорука - Сергей Григорук работает заведующим отделением сосудистой нейрохирургии в больнице им. Мечникова, то есть является прямым подчиненным Сергея Рыженко.

Коррупционные скандалы в больнице Мечникова под руководством Рыженко

А собственно управляемое Рыженко областное медучреждение за последнее время неоднократно фигурировало в коррупционных скандалах, в том числе - и из-за помощи уклонистам за деньги. Лишь несколько месяцев назад огласку получила история о том, как подчиненные Рыженко из больницы им. Мечникова подделывали справки для ТЦК. Поэтому есть основания полагать, что и это медучреждение и деятельность его руководителей находятся в зоне повышенного внимания силовиков.

Вероятно, в связи с последними обысками в госпитале ветеранов войны и следственными действиями в отношении, очевидно, хорошо знакомых Сергею Рыженко медицинских функционеров, в медиа все активнее обсуждают возможность его увольнения с должности. Вопрос встал настолько остро, что председателю областного совета Николаю Лукашуку (формально - именно облсовет заключает контракт с руководителем больницы им.) пришлось отвечать на вопросы СМИ о профессиональном будущем Сергея Рыженко.

И хотя гласно председатель облсовета Лукашук поддержал руководителя больницы Мечникова, очевидно, что обыски и задержания на территории Мечки, где недавно был с визитом президент Украины, не могут не повлиять на перспективы господина Рыженко, как одного из медицинских руководителей области. И с которым все директора медицинских учреждений области должны иметь хорошие отношения, если не напрямую назначаются с согласия руководителя Мечки.

"Защитная" реакция на действия силовиков и громкий резонанс

О том, что угрозы и риски понести ответственность или потерять должность, которую Сергей Рыженко занимает уже почти 14 лет, - более чем реальны, указывает и целая кампания по "защите" главы больницы Мечникова, которая поднялась в соцсетях. После того, как в СМИ появились материалы, раскрывающие возможную связь Сергея Рыженко с задержанием меддиректора госпиталя ветеранов и схемами, которые "работают" на территории больницы Мечникова, сразу с практически одинакового содержания заявлениями о ценности работы руководителя Мечки выступил ряд корреспондентов, связанных с определенными ветеранскими организациями и его подчиненные.

Впрочем, как отмечалось выше, несомненный и многолетний трудовой подвиг врачей Мечникова по помощи военным и гражданским, пострадавшим от войны, не может служить индульгенцией для другой, очевидно, куда менее почетной деятельности на территории больницы, которой заинтересовались правоохранители.

Общество должно знать, что на самом деле происходит на территории больницы Мечникова, и какие коррупционные схемы могут существовать в областных медучреждениях. И все это, в свою очередь, требует справедливой правовой и общественной оценки.