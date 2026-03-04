Энергонезависимость и уют: в Днепре обновят дома по программе термомодернизации

В Днепре по заданию городского головы Бориса Филатова продолжают реализацию масштабной программы по повышению энергоэффективности жилого фонда. Благодаря привлечению средств городского бюджета, государственной программы "Энергодом" и поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), город системно обновляет жилой сектор. Это позволяет зданиям значительно дольше сохранять тепло даже в условиях отсутствия отопления.

Одним из успешных примеров модернизации ОСМД стал дом по улице Ивана Акинфиева, 11, где работы по утеплению выполнены уже на 95%.

"Этот объект на девять этажей с площадью фасада 3,5 тысячи квадратных метров уже на финальной стадии готовности. Мы используем технологию комбинированного утепления, сочетая пенополистирол с минеральной ватой, что дает лучший экономический эффект и быструю окупаемость инвестиций. Такие меры являются критически важными во время блэкаутов, ведь термомодернизированное здание значительно дольше сохраняет внутреннее тепло. Работы финансируются за счет городского бюджета и целевых международных заимствований, поэтому жители не понесли собственных расходов. Всего в 2025 году мы начали модернизацию на девяти локациях, а в этом году планируем дать старт утеплению еще в 20 домах с завершением этапов в 2027 году", – отметил начальник управления по организационным вопросам департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Владислав Макарец.

Результаты работ уже оценили жители дома. Даже во время длительных отключений электроэнергии температура в квартирах оставалась стабильной, что позволило людям отказаться от дополнительных обогревателей.

"Я живу здесь 16 лет, и эта зима стала первой, когда я наконец-то сняла дома шерстяные носки. Раньше в комнатах было прохладно, а сейчас разница просто поразительная – я ходила в легкой пижаме и не мерзла. Даже когда выключали свет, температура в доме не падала ниже 18 градусов. Мы очень благодарны городу, что прошли эту зиму в тепле в это сложное время. Теперь наш дом не только экономит энергию, но и имеет красивый и современный вид", – поделилась впечатлениями жительница дома Галина.

Параллельно с обновлением сектора ОСМД, в 2025 году город утеплил фасады еще 11 жилых домов коммунальной собственности. Это преимущественно пятиэтажки 1962–1964 годов застройки, которые эксплуатируются уже более 60 лет. Из-за устаревших материалов такие дома теряли много тепла, однако комплексный ремонт изменил ситуацию.

На этих объектах, кроме утепления стен, при необходимости обновляли кровли, входные группы, откосы и отмостки. Такой комплексный подход позволил сократить потребление энергии на 20–30%. Для жителей устаревших пятиэтажек это реальное уменьшение теплопотерь и тепло в доме.