'еДнепр' стал первым городским приложением в Украине для комплексного взаимодействия жителей с городом по благоустройству

В Днепре жители имеют возможность оперативно сообщать об аварийных ситуациях и проблемах благоустройства через городское приложение "еДнепр". Речь идет о вопросах в сфере ЖКХ, открытых люках, аварийных деревьях, мусоре, неисправностях уличного освещения, повреждениях инфраструктуры и других случаях, требующих быстрого реагирования городских служб.

В приложении для этого функционирует сервис "Обращение граждан", который позволяет пользователям оставлять как обычные обращения в городской совет, так и срочные аварийные заявки. "еДнепр" стал первым городским приложением в Украине, которое комплексно обеспечивает взаимодействие жителей с городом в вопросах благоустройства и оперативного реагирования на проблемы.

Через "еДнепр" можно быстро сообщить о любых авариях или нарушениях благоустройства. Как отметила заместитель директора по организационным вопросам КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "еДнепр" София Прилипко, для этого достаточно загрузить приложение, авторизоваться, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "Обращение граждан". После этого пользователь может описать проблему, добавить фото и указать точную локацию.

Она подчеркнула, что речь идет не только о крупных аварийных случаях, но и о повседневных проблемах, которые жители замечают в своих районах или возле домов. Все заявки поступают в профильные службы и находятся в работе до полного устранения проблемы, при этом городские службы работают в круглосуточном режиме.

По словам Софии Прилипко, сейчас уже выполняются работы по восстановлению уличного освещения на одной из городских локаций. Она также отметила, что вопрос освещения стал одним из самых актуальных по результатам недавнего опроса в приложении.

Сегодня "еДнепр" насчитывает около 194 000 пользователей, и это количество постоянно растет. Сервис "Обращение граждан" остается одним из самых популярных. Благодаря цифровизации городские службы быстрее получают информацию о проблеме, ее локацию и могут оперативно организовывать выезд.

Начальник эксплуатационно-технического района №2 КП "Горсвет" Днепровского городского совета Андрей Алексеев отметил, что цифровые обращения значительно упрощают работу. В частности, благодаря заявке с точными данными и фото специалисты могут заранее оценить ситуацию и принять решение еще до выезда на место. Он также подчеркнул, что в городе случаются одинаковые названия улиц в разных районах, что затрудняет работу во время телефонных обращений, тогда как в приложении сразу видно точную геолокацию.

В КП "еДнепр" призывают жителей не оставаться в стороне и сообщать о выявленных проблемах сразу. Сделать это можно через приложение или позвонив на горячую линию города Днепра по номеру 1530.

