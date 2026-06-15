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"еДнепр" преодолел новый рубеж в 200 тысяч пользователей и расширяет функционал

Мария Шевчук
Днепр
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София Прилипко, заместитель директора по организационным вопросам КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города «еДнепр»
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В Днепре за чуть менее двух лет, начиная с осени 2024 года, создали одну из крупнейших муниципальных цифровых платформ в Украине – приложение "єДніпро". Его ключевая идея заключается не в наборе отдельных сервисов, а в объединении городских услуг в единую экосистему в смартфоне.

По словам заместителя директора по организационным вопросам КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "єДніпро" Софии Прилипко, одним из главных достижений стала цифровизация транспорта. Через приложение жители могут оплачивать проезд во всем электротранспорте города и покупать абонементы на 1, 7 или 30 суток. За время работы сервиса уже осуществлено более 4 миллионов оплат на сумму свыше 46,8 млн грн. В среднем ежедневно фиксируется около 13 тысяч оплат, а ежедневный оборот превышает 177 тыс. грн. Фактически, оплата проезда через приложение стала неотъемлемой частью городской жизни.

"єДніпро" преодолел новую отметку в 200 тысяч пользователей и расширяет функционал

Не менее важным направлением являются обращения граждан. Через "еДнипро" уже обработано более 102 тысяч обращений, из них более 22 тысяч – касаются вопросов городского совета, а более 80 тысяч – — это аварийные обращения, требовавшие оперативного реагирования городских служб. Это позволило жителям быстрее сообщать о проблемах, а городу – оперативнее реагировать на них.

Помимо транспорта и обращений, приложение превратилось в многофункциональную городскую платформу. В нем доступны запись к врачу, услуги ЦНАП, парковка, поиск укрытий и общественных туалетов, а также оповещения о воздушных тревогах, городских событиях и чрезвычайных ситуациях.

Также Днепр остается одним из немногих городов Украины, который сохраняет льготный проезд для школьников даже летом. Электронный ученический билет стал частью образовательной экосистемы города, а именно в рамках "еДнепр" Днепр первым в Украине запустил этот инструмент, позволяющий детям пользоваться льготами на транспорт, а родителям – экономить средства.

В ближайшее время ожидается масштабное обновление приложения. Планируется редизайн, обновление навигации и логики сервисов, а также добавление новых цифровых документов. В частности, электронного студенческого билета с возможностью льготного проезда и покупки проездных со скидкой 50%, а также цифрового пенсионного удостоверения. Отдельно расширят функционал коммунальных платежей и инструментов взаимодействия жителей с городом.

В городском КП отмечают, что Днепр уже является одним из лидеров муниципальной цифровизации в Украине и продолжает развивать цифровые сервисы для удобства жителей.

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