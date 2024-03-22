Днепряне передали защитникам 400 единиц разного вида необходимой техники и оборудования

Днепр продолжает лидировать по поддержке сил обороны. Город постоянно доставляет на фронт большие партии помощи. В этот раз защитникам передали 400 единиц техники, оборудования и т.п. – на общую сумму почти 7 млн. грн.

"Речь идет о 80 FPV-дронах, 138 ноутбуках, 30 планшетах, 87 многофункциональных устройствах (ксероксах), 16 портативных зарядных станциях. А еще ручные тепловизионные моноочки, персональные компьютеры, кабельная продукция, защитные боксы для радиостанций. Эти средства помогут нашим героям выполнять задачи, в том числе и боевые. Приближаем нашу победу вместе! – сказал заместитель городского головы по цифровой трансформации Константин Цепенников.

Сегодня получили многофункциональные устройства. В армии также существует документооборот. Поэтому такая оргтехника нам очень нужна в работе. Ранее от общины Днепра получили FPV-дроны. Они хорошо работают и приносят "подарочки" противнику. Спасибо за такую помощь и поддержку", – подчеркнул военный с позывным "Луциус".

Подразделение военного с позывным "Шева" получило FPV-дроны.

"Там, где пехота не может добраться, это делают эти замечательные "птички". Нашему подразделению они очень нужны, поэтому безграничная благодарность за предоставленное", – добавил военный.