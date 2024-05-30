Днепряне передали на фронт РЭБы, FPV-дроны, ноутбуки и аккумуляторы более чем на 4 млн грн

Общество Днепра продолжает систематически помогать фронту, снабжая украинских защитников необходимой техникой. В этот раз для подразделений оперативного командования "Восток" передали 150 FPV-дронов, 5 РЭБов, 5 ноутов, 65 комплектов аккумуляторного энергообеспечения. Общая сумма пособия составляет более 4 млн грн.

"Благодарны общине Днепра за системную помощь подразделениям ОК "Восток". Среди прочего получили столь нужные сегодня РЭБы, помогающие в борьбе с вражескими дронами, для защиты при эвакуации гражданского населения. Военные всегда рады и обязаны любой помощи. А от Днепра – такая помощь системная. Мы все вместе должны победить врага", – подчеркнул офицер оперативного командования "Восток" Игорь Кочергин.

"Вся эта техника будет помогать более эффективно уничтожать врага и защищать наших военных. Помощь передаем по запросам воинских частей, командование. То есть то, что действительно нужно защитникам. Часто городской голова Борис Филатов реагирует на вызовы - передает определенное количество дронов на особо тяжелые направления. В то же время. продолжаем и запланированную работу – получаем заявки, реагируем, закупаем и передаем технику", – отметил секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара.