Днепрян призвали вакцинироваться против COVID-19: адреса пунктов прививок

По состоянию на 24 января в Днепре болеют коронавирусом 2,5 тыс. горожан, из них 250 лечатся в стационарах. В частности, за прошлую неделю было зафиксировано 1,6 тыс. случаев заболевания. За весь период пандемии коронавируса в городе заболело более 100 тыс. жителей, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов.

"Лучший способ защитить себя и своих близких от коронавируса – вакцинация. В городе работают 12 центров вакцинации и 34 пункта прививания, также работают выездные бригады. Вакцины достаточно. Кто еще не вакцинировался, пожалуйста, не медлите. На сегодняшний день в Днепре полностью вакцинировано 446 тыс. жителей, 8 тыс. днепрян уже получили бустерную дозу. Напомню, что прививаться бустерной дозой можно через 6 месяцев после полного прививочного курса", – отметил во время обращения к днепрянам заместитель городского головы, директор департамента здравоохранения населения ДГС Андрей Бабский.

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Вакцинация и ревакцинация проводится вакцинами "Pfizer", "CoronaVac", "Astrazeneca", "Moderna".

Адреса и график работы центров вакцинации:

Понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; суббота – с 09:00 до 14:00:

Ул. Ломаная, 4

Ул. Б. Диевская, 111

Ул. Краснопольская, 6б

Ул. С. Ковалевской, 53а

Ул. Батумская, 13а

Ул. 20-летия Победы, 12

Понедельник – пятница с 09:00 до 17:00, воскресенье с 09:00 до 14:00:

Ул. Антоновича, 29

Просп. Б. Хмельницкого, 19

Ул. Паникахи, 53

Ул. Караваева, 68

Ул. Высоцкого, 2а

Понедельник – пятница с 09:00 до 16:30, воскресенье с 09:00 до 14:00:

Ул. Футбольная, 12

С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный номер. На точное время вакцинации можно записаться на сайте.