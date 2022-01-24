Днепрян призвали вакцинироваться против COVID-19: адреса пунктов прививок
По состоянию на 24 января в Днепре болеют коронавирусом 2,5 тыс. горожан, из них 250 лечатся в стационарах. В частности, за прошлую неделю было зафиксировано 1,6 тыс. случаев заболевания. За весь период пандемии коронавируса в городе заболело более 100 тыс. жителей, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов.
"Лучший способ защитить себя и своих близких от коронавируса – вакцинация. В городе работают 12 центров вакцинации и 34 пункта прививания, также работают выездные бригады. Вакцины достаточно. Кто еще не вакцинировался, пожалуйста, не медлите. На сегодняшний день в Днепре полностью вакцинировано 446 тыс. жителей, 8 тыс. днепрян уже получили бустерную дозу. Напомню, что прививаться бустерной дозой можно через 6 месяцев после полного прививочного курса", – отметил во время обращения к днепрянам заместитель городского головы, директор департамента здравоохранения населения ДГС Андрей Бабский.
Вакцинация и ревакцинация проводится вакцинами "Pfizer", "CoronaVac", "Astrazeneca", "Moderna".
Адреса и график работы центров вакцинации:
Понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; суббота – с 09:00 до 14:00:
Ул. Ломаная, 4
Ул. Б. Диевская, 111
Ул. Краснопольская, 6б
Ул. С. Ковалевской, 53а
Ул. Батумская, 13а
Ул. 20-летия Победы, 12
Понедельник – пятница с 09:00 до 17:00, воскресенье с 09:00 до 14:00:
Ул. Антоновича, 29
Просп. Б. Хмельницкого, 19
Ул. Паникахи, 53
Ул. Караваева, 68
Ул. Высоцкого, 2а
Понедельник – пятница с 09:00 до 16:30, воскресенье с 09:00 до 14:00:
Ул. Футбольная, 12
С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный номер. На точное время вакцинации можно записаться на сайте.