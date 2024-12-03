'Днепровский метрополитен' обжалует решение о взыскании 9,8 млн евро в пользу компании 'Лимак'

С началом полномасштабного вторжения компания заявила о форс-мажоре и фактически прекратила строительство, полностью устранившись от работ и заявив о расторжении договора. Первые проблемы со строительством возникли в 2017 году, когда компания "Лимак" не получила разрешения на проведение взрывных работ. Заключенный контракт предполагал возложение рисков по решениям украинских государственных органов на заказчика, то есть КП "Днепровский метрополитен".

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Первый иск "Лимак", инициированный в 2020 году, был заявлен на сумму почти 21 миллиона евро. Из этой суммы арбитражный суд удовлетворил лишь 9,8 млн евро, как ущерб подрядчику из-за непредоставления разрешения на выполнение работ от Гоструда. В части иска на 11 млн евро судом вынесено решение в пользу КП "Днепровский метрополитен".

В настоящее время существует еще три дела в арбитражном суде. По одному из них "Лимак" пытается признать договор разорванным и взыскать убытки в результате форс-мажора, которым подрядчик считает начало полномасштабной войны. Два других иска заявлены заказчиком, то есть "Днепровским метрополитеном". Предприятие считает, что "Лимак" незаконно покинул строительную площадку, без получения соответствующего сертификата от Торгово-промышленная палата Украины по влиянию военного положения выполнения работ, как это было предусмотрено контрактом.

"Что касается первого судебного дела, то наши адвокаты получили заключение от Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины, который указывает, что указанное решение, взыскиваемое с "Днепровского метрополитена" 9,8 млн евро, нарушает публичный порядок Украины и причиняет вред национальным интересам Украины как независимого суверенного государства. Чтобы взыскать средства с метрополитена, это решение должно быть признано украинским судом. В настоящее время слушается дело об обжаловании указанного арбитражного решения по мотивам его незаконности. Общая сумма судебных споров – более 4 млрд грн, поэтому привлекли лучших юристов: метрополитену помогают компании Баррисстерс, ЮРЭКСИМ. На ближайшую сессию горсовета готовим обращение к уполномоченным государственным органам Украины относительно указанного заключения от Института государства и права им. Корецкого о нарушении публичного государственного порядка указанным решением арбитражного суда. Надеемся, что нас услышат", – отметил секретарь горсовета Александр Санжара.

Он также напомнил, что Днепровский городской совет уже голосовал обращение в НАПК по включению "Лимака" в реестр организаций, которые являются спонсорами терроризма – группа компаний "Лимак" продолжила осуществлять строительство трех крупных инфраструктурных проектов в России даже после начала полномасштабной войны. Однако после такого обращения НАПК потеряло функцию внесения в такой реестр. Была создана межотраслевая рабочая группа по рассмотрению таких вопросов и днепровские депутаты уже повторно проголосовали за обращение в эту группу.

"Компания продолжает платить налоги в РФ и планирует, как нам известно, производить строительство на территории Украины. Хотим предостеречь всех по поводу ситуации с компанией, которая незаконно покинула строительную площадку в Днепре. В отношении большей части иска арбитражный суд встал на сторону "Днепровского метрополитена", а фактически – Днепровской территориальной громады и Украины, однако мы будем обжаловать другую часть арбитражного решения", – подчеркнул Александр Санжара.

Кроме споров, рассматриваемых в международном коммерческом арбитраже со стороны КП "Днепровский метрополитен", подано заявление в правоохранительные органы о совершении уголовного правонарушения со стороны должностных лиц компании "Лимак".

"Во-первых, они покинули строительную площадку без наличия соответствующих документов и забрали часть проектной документации. Кроме того, компания "Лимак" заблокировала в Стамбульском банке гарантию выполнения контракта (сумма около 22 млн евро), запретив выплатить средства КП "Днепровский метрополитен". Речь идет о нарушение контракта, и мы включили это в соответствующее заявление о совершении уголовного правонарушения, которое рассматривается правоохранительными органами", – сообщила Анна Пиддубная, глава адвокатского объединения ЮРЭКСИМ.

По ее словам, в ближайшее время со стороны горсовета Днепра планируется подача заявления о возбуждении уголовного производства в компанию "Лимак" уже по другим мотивам. , чтобы погасить убытки и задолженность, вызванные компанией "Лимак".

"А еще со стороны "Днепровского метрополитена" инициировано 2 спора, которые находятся в международном коммерческом арбитраже на сумму 14 и 20 млн евро. Первый – это сумма аванса, выплаченная компании "Лимак" и не возвращенная ею после расторжения контракта. 20 млн евро – это сумма штрафных санкций, которые начислены подрядчику и подтверждены уполномоченным компанией-инженером. На сегодняшний день сумма, подлежащая взысканию в пользу метрополитена, составляет 34 млн евро. В рамках уголовного производства метрополитен планирует подавать ходатайство о проведении судебно-строительной экспертизы, которая должна провести анализ всех строительных работ, которые выполнила компания "Лимак", чтобы проверить, не нарушены ли строительные нормы и правила", – добавила Анна Пиддубная.