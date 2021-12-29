Днепропетровщина назвала мегапроекты 'Большой стройки' на 2022 год – среди них объездная Днепра и новые аэропорты

В будущем году в Днепропетровской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продолжится строительство Северного участка обходной дороги Днепра, а также реконструкция аэропортов в Днепре и Кривом Роге. Это только часть проектов, которые будут реализовываться в 2022 году. О планах региона на следующий год и результатах 2021-го сообщает Униан.

"Обновляли детсады и школы. Ремонтировали дороги. Строили амбулатории. Реконструировали стадионы. Приобрели современное медицинское оборудование и новые "скорые". Продолжаем работать", – подвел итоги года глава ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Так, в этом году в эксплуатацию была введена первая в истории Днепра объездная дорога, Южный обход, соединивший Запорожскую трассу Н-08 с Южным мостом. В ноябре уже началось строительство Северного обхода

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Кроме этого, в октябре произошла смена подрядчика на реконструкции взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Днепра.

"Новая 3200-метровая взлетно-посадочная полоса, шириной в 45 метров, с современным светосигнальным и радиотехническим оборудованием, способным принимать самолеты даже в туман, плюс новый терминал", – описывает издание планы по обновлению и модернизации аэропорта Днепра.

В этом году началась реконструкция еще одного аэропорта области, в Кривом Роге.

Продолжается также строительство новой трассы Днепр-Решетиловка. Общая протяженность дорог государственного и местного значения, восстановленных и построенных в 2021 году, составила более 550 км.

Всего в области в 2021 году было реализовано около 100 проектов.

Согласно отчету ДнепрОГА, на который ссылается издание, было создано 2500 новых мест в обновленных школах. Для дошкольников были построены и реконструированы садики на 500 дополнительных мест.

Также были реконструированы 9 стадионов и построены 2 новых бассейна.

В 2021 году были созданы 6 малых групповых домов для детей-сирот, а в сельской местности появилось 16 новых амбулаторий.

Были также обновлены 13 приемных отделений опорных больниц. Для медицинских учреждений закупили 1000 единиц современного оборудования.

Область одной из первых приняла бюджет 2022 года, в котором на новые проекты "Большой стройки" уже заложены около 4 млрд гривен.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" до конца 2024 года сеть государственных дорог из 24 000 км будет обновлена полностью.