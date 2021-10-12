Днепр встретил мировых звезд классической музыки: в городе стартовал 'Европейский музыкальный форум'

11 октября в Днепре стартовал "Европейский музыкальный форум". Мероприятие проходит в рамках программы "Культурная столица". Оно уникально тем, что объединяет концерты и мастер-классы мировых звезд классической музыки.

"В этом году музыкальный форум проходит в новом формате: больше времени на музыку и огромное количество уникальных мастер-классов. Что очень важно, ведь мировые звезды классической музыки приезжают сюда, чтобы передать свои умения и наработки. Это находит отклик у поклонников музыкальной культуры и делает мероприятие очень популярным", – сказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов.

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Программа "Европейского музыкального форума" предусматривает проведение четырех больших концертов в концерт-холле Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки. Они пройдут 11-12 и 25-26 октября. Первый день начался с концерта симфонического оркестра "THE FESTIVAL".

"Программу мы разделили на две части. Первую посвятили австрийско-немецкой музыке, а вторую – органу. Для этого мы пригласили самых известных специалистов именно этих направлений из Швейцарии и Франции", – сказал ректор Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки Юрий Новиков.

Кроме концертов, каждый приглашенный исполнитель проведет мастер-класс. В этом году их будет 35. Среди них: игра на виолончели, скрипке, фортепиано и вокал. Два мастер-класса по вокальному мастерству уже успел провести лауреат международных конкурсов Маркус Нидермайер (Швейцария, Германия).

"Во время обучения мы работали над немецким языком в исполнении. Все прошло очень хорошо, я чувствовал открытость студентов и желание познать новое. В целом же это мероприятие является очень разносторонним, оно позволяет обмениваться информацией и музыкантам, и ученикам, и зрителям. Это бесценный по значению праздник", – отметил Маркус Нидермайер.

Интерес выразила и профессор Высшей школы искусств в Берне, скрипачка Тианва Янг (Китайская Народная Республика/Германия): "Подобного рода фестивали, конечно, существуют в Европе, но этот – особенный. Здесь чувствуется особая заинтересованность публики музыкой, и это очень ценно. Я рада быть здесь и участвовать в этом празднике".