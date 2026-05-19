Днепр продолжает поддерживать ВПЛ: с начала года выдано более 7500 бесплатных продуктовых наборов

В Днепре внутренне перемещенные лица продолжают бесплатно получать продуктовые наборы. Эту помощь для украинцев, которые после 24 февраля 2022 года вынужденно переехали в город, ввели в 2024 году по инициативе мэра Бориса Филатова. С начала текущего года в городе уже выдано более 7560 таких наборов.

Среди тех, кто регулярно получает помощь, – Светлана Мараховская, которая вместе с семьей переехала в Днепр из поселка Покровское Синельниковского района.

"3 октября прошлого года мы выезжали уже под обстрелами. В Днепре сразу стали на учет и начали получать помощь от города. Эти продуктовые наборы спасают нам жизнь, ведь в семье работает только муж. Я на пенсии и дома занимаюсь сыном и сестрой. Они оба с инвалидностью. Здесь есть необходимые продукты – каши, консервы, сладости. Все вкусно. Это значительная помощь для нашей семьи, благодаря которой мы можем сэкономить средства. Очень благодарны, что в Днепре не забывают о ВПО и помогают, чем могут", – говорит Светлана Мараховская.

В состав бесплатного набора входят мясные консервы трех видов, каши с тушеным мясом, галеты, джем, сахар, кофе, чай, вермишель быстрого приготовления, паштет и рыбная консерва.

"В соответствии с Комплексной программой поддержки ВПЛ в Днепре получить наборы продуктов питания могут внутренне перемещенные лица, которые зарегистрированы в нашем городе, проживают в местах временного компактного проживания и относятся к соответствующим категориям. Среди них лица пожилого возраста, лица с инвалидностью, матери с детьми, недееспособные лица и дети в возрасте от 3-х до 18 лет. Также такие наборы мы выдаем тем ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и обслуживаются в Днепровском городском центре социальных служб. Ежемесячно такие продуктовые наборы в Днепре получают около 2 тысяч внутренне перемещенных лиц", – отметила заведующая сектором социальной защиты внутренне перемещенных лиц управления по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Крохмаль.

Единовременную помощь могут получить и те перемещенные лица, которые впервые обратились за справкой ВПЛ в Днепре и проживают в местах временного проживания, но не относятся к указанным категориям.

Для получения продуктового набора необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, имея при себе паспорт, справку ВПЛ, свидетельства о рождении детей и, при необходимости, документы об инвалидности.