Днепр признан максимально прозрачным: результаты исследования движения 'Честно'

Команда движения "Честно" третий раз исследовала открытость местных советов в Украине за прошлый год. Критериями оценки стали 11 маркерных вопросов, среди которых наличие анонсов о проведении сессий и заседаний комиссий, публикация повесток дня, проектов решений, протоколов и видеозаписей заседаний.

Днепровский городской совет получил самый высокий балл по методологии "Честно". Об этом сообщил "Днепр TV".

"Днепровский городской совет, возглавляемый Борисом Филатов, сообщил, что проводит рассмотрение части вопросов сессии в закрытом режиме. Такие обсуждения могут касаться военной службы или обороны", - отмечают в "Честно".