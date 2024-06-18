Днепр предоставил 7 квартир работникам образования, которые потеряли жилье и близких во время войны

Днепр продолжает оказывать всестороннюю поддержку работникам образования. Семеро недавно получили жилье. Это те, кто потерял дома или близких во время войны.

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В их числе и Оксана. Женщина одна воспитывает 4-летнего Богданчика и 18-летнего Александра. Осенью 2023 года она узнала, что ее муж погиб на войне. Это произошло накануне дня рождения. В последний раз голос любимого она слышала 25 сентября.

"Николай пошел защищать нашу страну в начале лета 2023 года. Через несколько месяцев я узнала, что его нет в живых. 25 сентября последний раз слышала его голос… У нас с сыновьями и мужем не было собственного жилья. Жили в общежитии на 18 квадратных метрах. После гибели мужчины я устроилась на работу технической работницей в школу №30. А через пол года мне позвонили и сказали приехать и получить сертификат и ключи от моей собственной квартиры. Я была шокирована, растеряна, потому что не ожидали такого подарка от города. Очень благодарна за поддержку", – поделилась Оксана Кушнерева.

Вдова защитника уже месяц проживает в собственной квартире вместе с младшим сыном. Старший учится на повара и живет в общежитии.

Оксана уже почти завершила украшать кухню. В планах еще приобрести предметы обихода.

"При поддержке мэрии наши педагоги и технический персонал получили семь квартир. Сейчас они находятся в стадии оформления, перерегистрации документов. И еще одна женщина ожидает получения, ведь сейчас находится за пределами города, в отпуске. Хочу сказать, что город постоянно поддерживает педагогов. Есть программа, которая была введена для молодых педагогов в 2017 году. В течение 3-х лет они ежемесячно получали прибавку к зарплате – 2 тыс. грн. В декабре 2023 г. эту надбавку подняли до 5 тыс. грн (с учетом налогов). Мы уже видим, что молодые педагоги заинтересованы трудоустроиться в наши учебные заведения. Также на ближайшую сессию ожидаем решение о муниципальной надбавке до 1000 грн воспитателям и их помощникам. И еще. Недавно благодаря переговорам между департаментом гуманитарной политики Днепровского городского совета и ОО "Народная помощь" мы достигли договоренности по поводу еще одной поддержки педагогов Днепра. В рамках реализации проекта "Психологически-социальная помощь, трудовая интеграция и денежная поддержка в Черновцах и Днепре" первые 50 сотрудников образовательной отрасли Днепра и члены их семей, нуждающихся в материальной поддержке, получили по 3 600 гривен каждый. И эти выплаты они будут получать в течение трех месяцев. Это те люди, которые или вынужденно переместились в Днепр, или потеряли жилье, или имеют заболевания. Эта выплата в ближайшее время поступит еще 50 пострадавшим", – рассказала заместитель начальника отдела кадровой работы управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Мария Чечель.

Напомним, что 6 мая 2024 года городской голова Борис Филатов вручил 63-м военным, спасателям и коммунальщикам сертификаты на новое жилье. Все дома сделаны "под ключ".