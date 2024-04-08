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Днепр получил партию автобусов из Милана

Мария Шевчук
Днепр
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Днепр получил партию автобусов из Милана

После заключенных мэрами Борисом Филатовым и Джузеппе Саллой договоренностей о сотрудничестве, Днепр получил первую партию автобусов от Милана. Далее этим общественным транспортом город обеспечит местное самоуправление по всей стране – там, где это наиболее необходимо людям.

Днепр получил партию автобусов из Милана
Днепр получил партию автобусов из Милана

"Очень мощная помощь от наших итальянских друзей. Автобусы в хорошем состоянии. В Днепр из Италии они приехали своим ходом. Наши специалисты осмотрели их. Сейчас мы завершаем документальное оформление и будем использовать их в направлениях для городского хозяйства", – отметил Борис Филатов.

Днепр получил партию автобусов из Милана
Днепр получил партию автобусов из Милана

Остальные почти 40 автобусов, которые Милан предоставляет Днепру как хабу международной помощи, будут отправлены около десятка украинских громад в Волынской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Херсонской и Хмельницкой областях. Днепр также консультирует об оформлении необходимых документов для получения общественного транспорта.

Днепр получил партию автобусов из Милана
Днепр получил партию автобусов из Милана