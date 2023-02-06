Днепр получил от Кельна 5 автобусов: Филатов рассказал, когда они выйдут на маршруты
Днепр делает все, чтобы жизнь в городе оставалась комфортной – насколько это возможно в условиях вызовов войны и постоянного террора россиян. Нормальная работа транспорта является одним из приоритетов, которые подчеркивает мэр Борис Филатов.
После того, как одна из российских ракет уничтожила более сотни единиц транспорта, Днепр восстановил и дальше укрепляет коммунальные автобусные перевозки. В настоящее время в этот автопарк добавились еще 5 больших автобусов, которые передал город-побратим Кельн.
"Это очень большие автобусы, которые могут перевозить более 160 пассажиров. Они в хорошем состоянии. Хочу отдельно еще раз поблагодарить всех жителей города Кельна, а также особые слова благодарности мэру Кельна, госпоже Генриетти Рекер", – сказал Филатов, заметив, что ранее этот немецкий город также поддержал Днепр генераторами, скорой помощи и оборудованием для спасателей.
Всего Днепр уже имеет 44 городских автобуса. Среди них передавшие Киев, Винница, Ровенщина, а также машины, приобретенные частными предпринимателями. По словам руководителя автоколонны Вячеслава Павленко, это дает возможность сбалансировать количество транспорта на дорогах, когда из-за ситуации с электроэнергией в стране троллейбусы и трамваи не могут работать.
Автобусы из Кельна выйдут на линии до конца месяца сразу после проведения техосмотра и оформления необходимых документов. Их поставят на наиболее востребованные городские маршруты, где много пассажиров.
Водитель Александр Боженов, участвовавший в перевозке этих автобусов в Днепр, их качеством доволен: "Они комфортные, теплые, тихие и мягкие. Их состояние очень хорошее. Проехали мы тысячу километров без остановок".