Днепр получил очередную партию генераторов от Японии, среди которых есть мощные установки по 1 мВт, — Филатов

Днепр продолжает получать от Японии технику, обширный перечень которой мэр Борис Филатов обнародовал после своей официальной командировки в Осаку. В настоящее время город получил еще 27 генераторов. Большинство на 100 кВт, впрочем, среди них есть и очень мощные устройства — по 1 мВт.

"Это очень весомая помощь – во времена, когда есть определенные проблемы со снабжением электроэнергией. Японцы очень ответственные люди. Поэтому у нас уже есть график дальнейшего получения техники. Совсем скоро мы встретимся и представим территориальной общине новые достояния. Приедут и краны, и разные самосвалы и экскаваторы", – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Он также поблагодарил правительство и народ Японии за системную помощь городу.

В общей сложности от Японии для КП "Теплоэнерго" поступило уже 195 дизельных электростанций и экскаватор-погрузчик. Это позволит оборудовать около двух сотен объектов теплоснабжения. Сейчас генераторы уже устанавливают.