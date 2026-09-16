Днепр получил награду за создание безбарьерного пространства с учетом потребностей ветеранов

Днепр получил признание за работу по созданию безбарьерной городской среды. Об этом говорится в сообщении советницы – уполномоченной президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяны Ломакиной. Она рассказала об изменениях, происходящих в городе, в частности об обустройстве безбарьерного маршрута и опыте его использования ветеранами.

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Один из жителей, для которого доступность городского пространства имеет непосредственное значение, – 62-летний ветеран 93-й ОМБр "Холодный Яр" Алмас Хазиев. У него двойная ампутация ног, и он работает в сфере психологической реабилитации раненых в одной из больниц Днепра. Его ежедневный маршрут проходит по проспекту Дмитрия Яворницкого.

Алмас Хазиев вспоминает, что раньше передвигаться по городу было гораздо сложнее.

"Раньше на остановках не было тактильной плитки и специальных бордюров. Чтобы сесть в трамвай, приходилось высоко подниматься, это было тяжело", – рассказал ветеран.

Сейчас городское пространство постепенно адаптируют так, чтобы люди с различными потребностями могли самостоятельно передвигаться по мегаполису. В частности, на безбарьерном маршруте обустраивают доступные остановки, понижают бордюры, укладывают тактильную плитку и устанавливают другие элементы, которые делают передвижение более безопасным и удобным.

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Важность системного подхода к безбарьерности отметил и 22-летний ветеран Александр Теплов. После ранения он пользуется протезом и хорошо понимает, с какими трудностями могут сталкиваться люди в начале реабилитации.

"Некоторым раненым, которые только начинают реабилитацию с протезом, сложно подниматься на высокие ступеньки. Иногда преодолеть такие барьеры помогает персонал транспорта. Но доступность не должна зависеть от человеческой помощи – она должна быть заложена в самой среде", – отметил Александр Теплов.

По его словам, важно, чтобы доступным был не только сам общественный транспорт, но и весь маршрут человека – от дома до остановки, в транспорте и после выхода из него.

Именно такой комплексный подход Днепр внедряет при создании безбарьерных маршрутов. Речь идет не об отдельных объектах, а о последовательном устранении барьеров в городском пространстве, чтобы им могли пользоваться ветераны, люди с инвалидностью, пожилые люди, родители с детскими колясками и все жители города.

Одним из примеров такой работы является трамвайный маршрут № 1. Его выбрали для первоочередного благоустройства, поскольку он является одним из самых загруженных и проходит рядом с важными объектами города. На маршруте уже обновили тротуары, пешеходные зоны и бордюры, обустроили доступные остановки с повышенными платформами, навесами и местами для людей в инвалидных креслах. Также обновили трамвайные пути и инфраструктуру, чтобы здесь могли курсировать низкопольные трамваи.

При этом работа над безбарьерностью не ограничивается только остановками или транспортом. Важно, чтобы человек мог удобно пройти весь путь – от тротуара до остановки, воспользоваться общественным транспортом и добраться до нужного здания или учреждения.

По словам руководителя архитектурного сектора в составе Главного архитектурно-планировочного управления Днепровского городского совета Ксении Донецкой, речь идет о переосмыслении всего городского пространства, что предполагает обеспечение непрерывности маршрута и удобной связи между транспортом, тротуаром, входами в здания и другими элементами инфраструктуры.