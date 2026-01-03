Днепр планирует расширить электронные услуги для горожан в 2026 году

Городской голова Борис Филатов определил основные направления развития цифровых сервисов для Днепра на 2026 год. Приоритетами станут расширение электронных услуг, обеспечение прозрачности административных процессов и создание удобных цифровых инструментов для жителей города и коммунальных служб.

Видео дня

"Одна из приоритетных задач – создание электронного кабинета для КП "Дотик" в рамках Автоматизированной системы взаимодействия исполнительных органов городского совета. Решение предусматривает централизованный учет заявок от жителей, пострадавших в результате ракетных атак, фиксацию поврежденного имущества и потребностей людей, а также четкую координацию между всеми привлеченными службами. В сфере социальной защиты населения планируется внедрение фиксации результатов предоставления социальных услуг с прозрачными статусами и историей принятых решений. Также в 2026 году запланирован запуск электронной очереди в органы социальной защиты с возможностью онлайн-записи и автоматическими напоминаниями", – отметил директор Департамента информационных технологий Андрей Пригожин.

Модернизации подвергнется Ритуальный реестр города. Новая версия системы будет включать онлайн-заказ услуг по уходу за местами захоронений и личные кабинеты для родственников с возможностью отслеживания статусов заявок и управления мемориальными страницами.

"Отдельное направление работы – развитие городского контакт-центра. В 2026 году планируется переход на обновленный вебкабинет приема звонков, внедрение сервиса "перезвоните мне", автоматическое создание обращений без участия оператора, а также использование инструментов искусственного интеллекта для подсказок операторам и обработки обращений", – добавил Андрей Пригожин.