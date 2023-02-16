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Днепр отправил ВСУ еще 12 грузовиков и готовит втрое большую партию машин для фронта, – Филатов

Мария Шевчук
Днепр
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Днепр отправил ВСУ еще 12 грузовиков и готовит втрое большую партию машин для фронта, – Филатов

Днепр продолжает снабжать украинских защитников необходимой техникой и автомобилями. В День единения, 16 февраля, на передовую отправили еще 12 грузовиков высокой проходимости. Как и все остальное необходимое, город покупает их по запросам самих военных.

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Днепр отправил ВСУ еще 12 грузовиков и готовит втрое большую партию машин для фронта, – Филатов
Днепр отправил ВСУ еще 12 грузовиков и готовит втрое большую партию машин для фронта, – Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что за этот год полномасштабной войны мэрия обеспечила ВСУ более 600 различными авто. Это пикапы, грузовики, машины скорой и автобусы. Такая поддержка будет продолжаться и дальше.

Днепр отправил ВСУ еще 12 грузовиков и готовит втрое большую партию машин для фронта, – Филатов

"Это мощный подарок Вооруженным Силам. Также городу (с приобретением части машин, – ред.) помогли частные предприниматели. Грузовики куплены во Франции, и сейчас все они поедут на фронт. И хочу сказать, что у горсовета еще законтрактовано приобретение 36 автомобилей", – отметил Филатов.

Днепр отправил ВСУ еще 12 грузовиков и готовит втрое большую партию машин для фронта, – Филатов

Эти машины способны перевозить более 2 тонн груза. Военный Владимир говорит: такие авто сейчас крайне необходимы, поэтому эта помощь – своевременная. "Очень нужны проходные машины в этот момент. Будут выполнять свое дело. Подвозить все необходимое – БК, обеспечение", – сказал украинский защитник.