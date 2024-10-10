Днепр остается самым большим хабом по спасению раненых военных: как проходит лечение в городских медучреждениях

В Днепре городские больницы оказывают раненым военным комплексную медицинскую помощь. С 2014 года днепровские врачи спасли множество травмированных защитников. А в 2022 году они столкнулись с новыми вызовами, большей нагрузкой и тяжелыми травмами как военных, так и гражданских.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Больницы Днепра снабжены всем необходимым: лекарством, медикаментами, перевязочным материалом, дезинфицирующими растворами, инструментарием и медицинской аппаратурой. Поэтому медики готовы спасать пациентов даже с тяжелыми травмами, в чем на собственном опыте убедился воин ВСУ Игорь.

Мужчина получил тяжелое ранение от вражеского ракетного обстрела – не успел добраться до блиндажа. Как следствие тяжелая травма руки и ног, одну из которых пришлось ампутировать. Сначала не мог даже пошевелить концовкой, полгода был прикован к постели. Сейчас уже передвигается по протезу. Говорит, благодаря врачам Днепра.

"До момента травмирования наш батальон защищал Запорожскую область, затем Харьковскую, после ротации нас опрокинули на Донецкое направление. После эвакуации провел 5 суток в реанимации в Запорожье, затем меня перевезли в Днепр. Я очень благодарен врачам, которые здесь работают. Мне уделяли много внимания. Я не мог самостоятельно подняться, рука не работала. Сейчас уже встаю, рука работает", – говорит военный.

"Господин Игорь один из первых пациентов с ампутацией в нашем отделении физической реабилитации. Чтобы оказывать помощь таким пациентам на высоком уровне, наша команда была на двухнедельном обучении в Эстонии. Во время реабилитации мы уделили много внимания тому, чтобы пациент стал самостоятельным – мог преодолевать лестницу, сходить в магазин, купить себе какие-то вещи и т.д. У Игоря в этом отношении огромный прогресс. Сложность заключалась в том, что у пациента была атрофия мышц, ведь он долгое время лежал. Прежде чем Игорь сделал первые шаги, прошло много времени, но когда мы стали свидетелями этому – это был для нас, врачей, очень эмоциональный, щемящий момент", – поделилась Татьяна, заведующая отделением физической реабилитации.

В больнице, где реабилитировался Игорь, работает и отделение восстановительной хирургии и реабилитации кисти. Каждый день в нем проводят десятки ургентных операционных вмешательств: синтез костей, травматические ампутации, микрохирургия сосудов. Их количество, к сожалению, не уменьшается.

"В нашем отделении оказывают помощь как военным, так и гражданским, которые попадают в наше учреждение в результате боевых действий. Чаще всего это травмы кисти, огнестрельные и осколочные ранения. Нагрузка всегда большая, большой поток людей, но мы уже к этому привыкли. Обязательно на смене есть врач, который может оказать необходимую оперативную помощь", – рассказал Руслан, хирург отделения.