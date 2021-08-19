Днепр накрыла сильная гроза с градом: улицы ушли под воду

Днепр накрыл грозовой ливень, о котором предупреждали метеослужбы. Потоки воды затопили город буквально за полчаса.

Как пишут местные СМИ и Telegram-каналы, около 18 часов над городом повисли черные тучи, после чего резко усилился ветер, за ним ударил гром и на город обрушился ливень. Основной удар пришелся на Левобережье (xnj,s посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

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Позже ливень перебрался и на правый берег. Из-за погодных условий затруднено движение транспорта. Трамваи временно прекратили работу, сообщает "Відкритий".

На причале Фестивальный вышел из строя троллейбус – у него заискрились провода. Из-за поломки пассажиров пришлось эвакуировать, к счастью, никто не пострадал.

Люди, которых ливень застал на остановках общественного транспорта, вынуждены были спасаться от потока воды, забравшись на лавочки.

На перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Холодильная машины буквально плывут по проезжей части. А во дворах жилых домов вода затопила десятки припаркованных машин.

Сильному ливню предшествовал мощный заряд града, повторяющийся несколько раз. Как сообщила dv-gazeta, в районе жилого массива Северный и поселка Шевченко градины были величиной, как крупный виноград. Издание опубликовало соответствующие фото.