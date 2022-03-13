Днепр и область сосредоточатся на переходе к экономике военного времени и укреплении критической инфраструктуры

Мария Шевчук
Днепр
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Днепр и область сосредоточатся на переходе к экономике военного времени и укреплении критической инфраструктуры
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Ситуация в Днепре и области остается контролируемой, в то же время нужно обратить максимальное внимание на укрепление объектов критической инфраструктуры и переходить к экономике военного времени.

Эти вопросы во время совместной zoom-конференции 13 марта обсудили глава ДнепроОГА, руководитель совета обороны области Валентин Резниченко, председатель Днепропетровского облсовета, заместитель руководителя совета обороны области Николай Лукашук, а также мэр Днепра Борис Филатов и руководитель Криворожской ВЦА Александр Вилкул. На онлайн-встрече присутствовали главы городов и ОТГ Днепропетровщины.

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Сейчас нужно уделить максимальное внимание укреплению критической инфраструктуры,– Филатов

Среди важных тем также говорилось об обеспечении городов лекарствами, топливом, необходимыми товарами, готовности продолжать социальные выплаты, начинать посевную и размещать у себя переселенцев. По словам Николая Лукашука, в городах области решили вопрос с наличием соли, также есть запасы продуктов.

В то же время руководители города и области отмечают, что сейчас в Днепре остается очень много пожилых людей, которые эвакуируются с горячих точек и просто не в состоянии ехать дальше. Ключевым вопросом остается и возобновление работы бизнеса, подчеркнул Валентин Резниченко.

Со своей стороны Борис Филатов отметил, что по опыту его коллег-мэров из других городов Украины, сейчас нужно уделить максимальное внимание укреплению критической инфраструктуры — чтобы она не была уязвима в случае повторения вражеских обстрелов. предлагая работникам гибкие графики. Это позволит перейти на экономику военного времени.

Коммунальные предприятия, транспорт, медицина работают стабильно. Военно-гражданская администрация круглосуточно мониторит как гуманитарную, так и ситуацию безопасности в регионе. Однако враг оказывает также информационное давление из-за личных сообщений и фейковых телеграмм-каналов. Поэтому и граждане, и власти на местах должны быть внимательны и не вестись на провокации оккупантов.